Jak připravit dokonalou drobenku, která udělá z každého koláče mistrovské dílo

Je nedílnou součástí mnoha koláčů, kterým dodává krásnou křupavost, vůni a v některých případech také vyvažuje možnou kyselost ovoce. Přestože se drobenka neboli žmolenka skládá jen ze tří surovin a je poměrně snadná na přípravu, stále se mnohým nedaří vytvořit ji podle jejich představ. Za tím může stát hned několik faktorů. Víte, jak udělat tu nejlepší drobenku, se kterou se blýsknete před všemi svými hosty?

Zdroje: apetitonline.cz, toprecepty.cz, varilamysicka.cz

Hodí se na ovocné, tvarohové, povidlové i makové koláče. A nejen na ně. Drobenka neboli žmolenka si skvěle rozumí s mnohými dezerty, které svou máslovou vůní a neodolatelnou křupavostí dovede k dokonalosti. Při pečení ji používaly už naše prababičky, jenže v průběhu let se původní recept na drobenku mírně upravoval, až na její originální podobu mnozí zcela zapomněli.

A v tom je možná problém. Moderní postupy na přípravu drobenky nezřídka obsahují množství surovin navíc, které se v původním receptu vůbec neobjevují. Výsledná chuť pak mnohé překvapí, a to ne vždy úplně pozitivně. Vsaďte proto na osvědčené rady našich babiček a nechte se unést chutí té nejklasičtější drobenky.

Drobenka dodá kyselejším koláčům úžasnou sladkost. Zdroj: Shutterstock

Drobenka z cukru, mouky a másla

Drobenka se ve své původní podobě skládá jen ze tří surovin – z másla, mouky a cukru. Tyto tři suroviny je nutné spojit v určitém poměru. Přestože některé zdroje uvádějí, že by se při přípravě drobenky měla spojit stejná množství másla, mouky i cukru, jiné prameny říkají, že by mělo být mouky tolik, kolik váží máslo a cukr dohromady. Držte se raději druhého zmíněného tvrzení, neboť přináší lepší výsledky. Občas se objevují také rady, které hovoří o tom, že pokud pečete například koláč se šťavnatějším ovocem, je lepší připravit žmolenku sušší. Nepatříte-li ale mezi nejzběhlejší pekaře, raději zůstaňte u klasického postupu. Experimentování by se vám totiž nemuselo úplně vyplatit.

Jak udělat drobenku

Na přípravu žmolenky si připravte cukr, mouku a vychlazené máslo. Aby se vám s máslem lépe pracovalo, ještě před tvořením drobenky jej nakrájejte na menší kostičky a dejte jej vychladit do lednice. V míse si promíchejte mouku s cukrem a přidejte máslo. Jakmile začnete do připravené směsi zapracovávat máslo, pracujte rychle. Je důležité, aby v drobence byly větší kousky másla obalené cukrem a moukou. Jedině tak totiž bude drobenka krásně křupavá. Pokud byste ji míchali až moc dlouho, teplo z rukou by začalo máslo rozpouštět a ingredience by se mohly až příliš spojovat. Než drobenku nasypete na koláč, vložte ji alespoň na 30 minut do chladničky, aby si drobečky udržely svůj tvar.

Drobenku je možné různými způsoby ochutit, nejlépe ale chutná ve své původní podobě. Zdroj: Shutterstock

Mouka na drobenku

Drobenku můžete připravovat jak z hladké mouky, tak z polohrubé i z hrubé. Z hladké mouky bude jemnější, z hrubé bude nejvíce křupavá. Záleží čistě na vašich preferencích. Pokud si ale nevíte rady, vydejte se zlatou střední cestou a připravte žmolenku z mouky polohrubé. Tímto krokem vedle určitě nešlápnete.

Drobenka trochu jinak

Přestože se nejčastěji připravuje žmolenka v míse, kde se všechny tři suroviny spojí, je možné ji připravit i na pánvi. Stačí na mírném plameni rozpustit máslo a rozmíchat jej s cukrem. Následně se do pánve nasype také mouka a všechno se společně míchá do doby, dokud se směs nezačne drolit. Žmolenka se poté nechá zchladnout a nasype se na syrový koláč, který se dá péct.

Drobenku si můžete i mírně upravit, ale vždy jen tak, abyste ji nepřipravili o její typické vlastnosti. Na některé druhy koláčů se například hodí drobenka s kapkou rumu nebo s nasekanými ořechy. Můžete ji rovněž připravit ze třtinového cukru, díky čemuž bude její barva ještě zlatavější. Nejlépe ale pochopitelně chutná ve své nejobyčejnější podobě.