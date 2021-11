Jak udělat dokonalou nadýchanou drobenku, univerzální na jakýkoli koláč

Ovocné koláče si bez ní dokážeme asi jen stěží představit. Dodá jim krásnou křupavost, vytvoří dokonalý kontrast s kyselejší náplní a společně s těstem a ovocem dotváří úžasný chuťová zážitek. Bez drobenky bychom se v kuchyni zkrátka neobešli. K tomu všemu je až překvapivě jednoduchá a její původní receptura se skládá jen ze tří ingrediencí. Přesto se mnohým leckdy nedaří ji dovést k dokonalosti. Příčin může být hned několik.

Koláče s drobenkou se na stolech v mnoha domácnostech objevují pravidelně již spousty a spousty let. Drobenka je součástí převážně ovocných koláčů, na kterých vyvažuje typicky kyselejší chuť náplně svou sladkostí a zároveň během konzumace způsobuje žádané křupnutí. Drobenka neboli žmolenka je zkrátka základem českého pečení. Původní recepty na drobenku pracují jen se třemi surovinami – moukou, cukrem a máslem. V podstatě jde jen o smíchání těchto tří komponentů a jejich ledabylé propracování, díky kterému vzniknou menší hrudky. Ty se následně nasypou na koláč a putují do trouby. Zní to jednoduše, že? Tak proč se potom spoustě lidem nedaří žmolenku správně vytvořit tak, aby byla krásně křehká, lehká a zároveň křupavá? Možná zapomínají na zcela základní pravidla.

Bez drobenky si mnohé koláče ani nedovedeme představit. Zdroj: Shutterstock

Dokonalá žmolenka

Základem drobenky neboli žmolenky je perfektně vychlazené máslo. Jen s ním lze totiž docílit toho, že se rozpadne na mnoho hrudek, které se obalí v cukru a mouce. Ještě předtím, než se do přípravy žmolenky pustíte, si nakrájejte máslo na malé kostičky a následně je dejte ještě jednou vychladit. Klidně i přes noc.

Při zpracovávání drobenky je pak rovněž nutné pracovat velmi rychle. Přece jen vlivem tepla vyzařujícího z dlaní se máslo velmi rychle roztápí, což v žádném případě není žádoucí. Zkuste si proto napřed smíchat jen mouku s cukrem a směs pak bleskurychle propracujte s máslem tak, aby vznikly malé hrudky. Než pak samotnou drobenku nasypete na koláč, vložte ji ještě na několik minut do chladničky. Všehovšudy se zkrátka vyplatí drobenku připravovat několik hodin předtím, než se vůbec pustíte do přípravy koláče. Pokud navíc na koláč nespotřebujete všechnu připravenou drobenku, můžete jí uchovat v mrazáku a ušetřit si tak práci při dalším pečení.

TIP: Chcete-li, aby byla žmolenka po upečení opravdu krásně křehká a křupavá, přidejte do ní jeden žloutek.

Ochucená drobenka

V moderní gastronomii se pochopitelně mnohem více experimentuje, což se odrazilo i na mnohých podobách drobenky. Výsledky jsou přitom geniální! Během přípravy žmolenky lze část mouky nahradit například strouhaným kokosem nebo mletými ořechy. Stojíte-li však za původní recepturou a chuť kokosu či ořechů by pro vás klasiku naprosto zbořila, můžete drobenku zkusit dochutit trochou rumu anebo vanilkového aroma. Z výsledku budete jistě nadšeni.

A pokud toužíte po dokonale křehké a nadýchané žmolence, můžete do ní přidat zhruba čtvrt lžičky prášku do pečiva. Poté, co zvládnete základní žmolenku, se už zkrátka fantazii meze nekladou. Se žmolenkou můžete experimentovat, jak vás jen napadle.

Drobenku je možné různými způsoby ochutit. Zdroj: Shutterstock

Úžasná a univerzální drobenka

Na pokrytí jednoho koláče budete potřebovat:

6 lžic hrubé mouky

4 lžíce krupicového cukru

100 gramů másla

1 balíček vanilkového cukru (lze vynechat)

Postup:

Vychlazené máslo si nakrájíme na malé kostky a vložíme do chladničky alespoň na dvě hodiny. Poté si v míse rozmícháme mouku s cukrem (případně i vanilkovým cukrem) a přidáme máslo. Máslo s moukou a cukrem mačkáme tak, aby vznikly malé hrudky a následně opět žmolenku vložíme do chladničky. Na koláč ji pak sypeme těsně předtím, než poputuje do trouby.