Málokdo umí pravý anglický hemenex udělat správně. Jak připravit snídani králů?

Vánoční svátky jsou za dveřmi a vy jistě budete trávit čas s rodinou doma. Tím pádem se vám pobyt v kuchyni rozhodně nevyhne a bohaté snídaně budou ve vaší režii. My vám poradíme, jak udělat skvělý hemenex, na kterém si pochutnáte.

Snídaně jsou časem, kdy by měla sedět rodina pohromadě, povídat si a připravovat se na celý den. Jde o rituál, kdy se příjemně naladíte, dostanete do břicha něco teplého a i nepříjemné záležitosti, které musíte v průběhu dne řešit, se vám budou zdát snesitelnější.

Jak lépe začít den než vajíčky. Co takhle snídani šampiónů v podobě hemenexu? Umíte ho připravit? My vám poradíme, jak na to!

Královská snídaně krok za krokem

Na přípravu této královské snídaně se podívejte ve videu:

Na přípravu královské snídaně budete potřebovat jednu cibulku, párky nebo šunku, sádlo, fazole v tomatové omáčce, pepř, sůl a lžíci worcestrové omáčky. Samozřejmostí jsou také žampiony, šunka, vejce, toastový chléb, rajčata a petrželka.

Jak udělat vynikající hemenex? Zdroj: Stepanek Photography/Shutterstock.com

Cibuli si oloupejte, rozpulte a nakrájejte. Následovat budou dvě nožičky kvalitních párků, které si nakrájejte na kolečka. Na pánvičku dejte lžíci sádla, osmahněte na ní cibulku a párky. Až budou obě ingredience opečené dozlatova, přidejte fazole v tomatové omáčce a přilijte je do pánve. Promíchejte, okořeňte a přidejte lžíci worcestrové omáčky.

Ideální příloha k hemenexu je opečený toustový chléb

Žampiony si nakrájejte na půlky, opět dejte do pánve lžičku sádla a houby si na ní osmažte. Posypejte solí a počkejte, až budou zlatavé. Poté si je dejte na stranu.

Na pánev si opět dejte sádlo a na něj položte plátky šunky, ať se smaží. Na šunku rozklepněte vajíčka, osolte, opepřete a smažte na mírném ohni, dokud nebudou vajíčka akorát. Poté sundejte ze sporáku a dejte na talíř. Vedle přisypte žampióny a směs s fazolkami, posypejte petrželkou. Jako příloha je ideální opečený toustový chléb.

