Jak na nejlepší houbové řízky: Takhle dokonale je dělala moje babička

Jakmile se v podvečer vrátíte domů z procházky lesem s košíkem plným hub, je nejlepší čas připravit si z nich rovnou rychlou a skvělou večeři. A tou jsou houbové řízky. Připravují se podobně jako řízky masové, chutnají ale možná ještě lépe. Víte, jak je dotáhnout k absolutní dokonalosti?

Houbové řízky jsou jedním z nejjednodušších pokrmů, jaký lze z hub vykouzlit. Navzdory tomu se během jejich přípravy spousta lidí dopouští několika chyb, v důsledku kterých se nakonec ochuzují o tu co možná nejlepší chuť a strukturu řízků. Přestože je příprava houbových řízků prakticky stejná jako u řízků masových, přece jen je třeba postup mírně poupravit. Jedině tak budou totiž skutečně houbové řízky bezchybné.

Ne všechny houby se na houbové řízky hodí

Na houbové řízky je třeba použít houby, které jsou pevné a dobře si drží tvar. Těmi jsem například hřiby, bedly anebo pýchavka obecná. Právě tyto druhy hub ani vlivem vysokých teplot jen tak nezměknou, díky čemuž si i udrží tu pravou houbovou chuť.

Jak houby krájet a obalovat

Důležitým krokem při přípravě houbových řízků je také krájených hub. Mnozí je krájí na velmi tenké plátky, aby této dobroty měli co nejvíce, to je ale poměrně zásadní chybou. Zaprvé se s tenkými plátky velmi špatně pracuje, zadruhé se při smažení rychle vysušují, a tak houby přicházejí o svou typickou chuť. Raději je proto nakrájejte na silnější plátky. Na jednu stranu budete mít řízků sice méně, zato ale budou opravdu šťavnaté a dokonalé. Například ale takové bedly nemusíte krájet vůbec. Stačí je jen zbavit nohy a následně obalit celý klobouk.

Houbovy nakrájejte na silnější plátky. Zdroj: Profimedia

Jakmile budete mít houby nakrájené, můžete se pustit do jejich obalování. Ještě předtím, než je ale obalíte v mouce, je opláchněte rychle ve vodě a následně z obou stran osolte. Díky vodě na nich budou mouka i sůl lépe držet. V případě hub pracujte spíše s polohrubou moukou namísto hladké, která se používá při obalování klasických řízků. Polohrubá mouka udělá houbové řízky ještě křupavější. Po mouce je klasicky dobře obalte v rozkvrdlaném vajíčku a následně ve strouhance.

Houbové řízky si nikdy neobalujte dopředu. Může se sice zdát praktické si řízky obalit, uložit do chladničky a později je jen vytáhnout a usmažit, ale řízkům dlouhé vyčkávání ve strouhance nesvědčí. Vlhkost z hub by se totiž nasákla do trojobalu, který by pak během smažení mohl odpadávat.

Houbové řízky smažte ideálně na sádle. Zdroj: Shutterstock

Řízky smažte na sádle

Řízky, ať už masové či houbové, vždy chutnají nejlépe, když jsou osmažené na vepřovém sádle. To jim totiž dodá ještě lepší chuť a zároveň je příjemně ovoní. V pánvi si tedy rozehřejte několik lžic vepřového sádla a houbové řízky na něm z obou stran osmažte. Dbejte však na to, aby bylo sádlo skutečně dokonale rozpálené. V opačném případě by strouhanka i houby tuk nasákly a řízky by byly ve výsledku nepříjemně mastné.

Kvůli správné teplotě tuku, ve kterém se řízky smaží, také vždy do pánve dávejte jen několik málo kousků, aby se smažily rovnoměrně. Jakmile byste do pánve nasázely větší množství řízků zároveň, sádlo by zchladlo a řízky by začaly mastnotu nasakovat.

Obezřetní buďte také při pokládání řízků do pánve a dávejte pozor, aby se sádlo nedostalo na horní stranu řízku, které se momentálně nesmaží. Řízek by se pak totiž mohl namísto smažení začít spíše dusit.