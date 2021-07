Nejlepší houbový guláš: Tajemství tkví ve správném složení hub a drobném triku

Houby mají v kuchyni širokou škálu využití. Dá se z nich připravit rizoto, houbová omáčka, bramboračka anebo snad nejjednodušší smaženice. Tyto plody lesa jsou velmi populární i proto, že zvládnout hravě nahradit maso. A takový guláš připravený z hub je skutečně lahodnou pochoutkou, ve které vám hovězí či vepřové rozhodně chybět nebude! Pro ještě lepší výsledek se zaměřte na druhy hub, jež při vaření použijete, a přidejte jednu tajnou ingredienci.

Zdroje: vimcojim.cz, recepty.cz, vareni.cz

Sezona hub je v plném proudu a nadšení houbaři vyráží s košíky do lesů, aby si i oni mohli dopřát úžasné pokrmy z těchto vděčných pokladů. Při vaření přinášení houby obrovské možnosti. Lze z nich připravit velké množství chutných pokrmů či je usušit nebo zavařit na pozdější použití. Houby jsou zkrátka nesmírně populární, a navíc nic nestojí. Spolehlivě nahradí maso, a to nejen díky své chuti, ale i obsahu bílkovin. K tomu obsahují i další cenné látky v podobě vitaminu a minerálů, které jsou prospěšné pro lidský organismus.

Houby, dary lesa, vyniknou v jednoduchých úpravách Zdroj: from my point of view / Shutterstock.com

Houby jsou vhodné i při dietě

Kromě zdraví prospěšných látek jsou houby bohaté i na vlákninu, čímž napomáhají detoxikaci těla. Dietáři pak ocení i jejich nízký obsah tuků, „plody lesa”, jak se houbám přezdívá, jsou totiž tvořeny z 90 procent z vody. Záleží však pochopitelně na úpravě. Když si totiž z hub usmažíte na oleji řízky, o lehký a dietní pokrm se jednat rozhodně nebude. Je proto vhodnější je zakomponovat například do rizota, polévky anebo s nimi nahradit maso v guláši. A právě guláš je jedním z nejlahodnějších pokrmů, jaký lze s pomocí hub vykouzlit.

Houbový guláš

Guláš připravený z hub rozhodně není žádnou novinkou. Je rychlý, chutný a zároveň skvěle zasytí. Při dodržení několika málo tipů jej však můžete posunout na ještě vyšší úroveň. V první řadě je třeba se zaměřit na výběr hub. Na guláš se totiž nejvíce hodí mladé tvrdé houby, například tedy suchohřiby nebo praváky. Ty totiž během vaření nezměknout tolik, jaké jiné druhy hub, a zachovají si jistou texturu, která připomíná maso.

Pak jde také o chuť. Pochopitelně lze použít to koření, jež běžně používáte při vaření klasického guláše. Za zvážení však stojí i přidání jedné zvláštní ingredience, a to uzené mleté papriky.

Na houbový guláš se hodí spíše hřibovité houby Zdroj: Zoom Team / Shutterstock.com

Budete potřebovat:

400 gramů hub

2 větší cibule

3 stroužky česneku

0,5 litru zeleninového či masového vývaru

140 gramů rajského protlaku

100 gramů špeku (případně 2 lžíce olivového oleje)

1 lžíci uzené mleté papriky

hladkou mouku podle potřeby

Postup:

Nakrájejte cibuli nadrobno a na kostičky pokrájejte i špek. Zapněte sporák pod větším hrncem a nechte jej dostatečně rozpálit. Následně do hrnce přidejte nakrájený špek a za občasného míchání smažte tak, aby pustil dostatek tuku. Pokud připravujete vegetariánskou verzi, místo špeku použijte olivový olej.

Pak do hrnce přidejte nakrájenou cibuli a smažte lehce dozlatova. K cibuli vhoďte na menší kostky pokrájené houby, rajský protlak, prolisovaný česnek a lžíci uzené mleté papriky. Vše promíchejte a nechte několik vteřin zarestovat. Poté přilijte vývar a lehce osolte a opepřete. Nechte guláš zhruba 15 až 20 minut vařit.

Nakonec guláš podle potřeby zahustěte hladkou moukou, případně dosolte či dopepřete. Ke guláši se skvěle hodí čerstvý chléb, rýže anebo těstoviny.