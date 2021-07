Jak udělat hovězí guláš. Nejjednodušší a nejlepší recept. Děláte ho jinak?

Zdroj: AS Food studio/Shutterstock.com

Historie guláše začíná už v 9. století v Maďarsku. K nám se však oficiálně dostal až v 19. století. I přesto si maso s hustou omáčkou a knedlíkem získalo srdce mnoha strávníků. Pyšnit se můžeme například plzeňským, švejkovským, karlovarským, znojemským, tomášovským, budvarským nebo trampským gulášem.

Guláš patří mezi tzv. vděčná jídla. Jeho příprava je jednoduchá a nezašpiní se zbytečně moc nádobí. Jak si uvařit nezapomenutelný staročeský hovězí guláš?

Ingredience na hovězí guláš

Na 4 porce budete potřebovat:

600 g hovězího zadního nebo kližky, 600 g cibule, olej, 4 stroužky česneku, 1 lžičku drceného kmínu, 1 lžičku sušené majoránky, 2 lžíce hladké mouky, 1 lžíci sladké papriky, 1 l hovězího vývaru, 1 lžíci gulášové směsi koření, sůl, pepř, chilli papričku a rajčatový protlak

Hovězí guláš

Říkává se, "Kolik masa, tolik cibule". Pravá gulášová chuť je založená na cibuli, takže jí nešetřete. Z masa si můžete vybrat buď hovězí zadní nebo kližku. Kližku však mnoho lidí nemá rádo, protože obsahuje tuhé šlachy. Záleží tak na vás, jaké maso si zvolíte.

Příprava masa na guláš

Maso nakrájejte na kostičky a okořeňte pepřem, solí a kmínem. Koření do masa důkladně zapracujte. Nechte ho alespoň půl hodiny odležet. Mezitím si nakrájejte nahrubo cibuli a orestujte ji v hrnci na oleji do zlatohněda. Přidejte maso, rovnoměrně ho rozložte na cibulku a nechte v klidu. Maso je totiž studenější než rozpálený olej. Kdybyste ho hned začali míchat, neopékalo by se, ale dusilo. Cca po dvou minutách hovězí promíchejte a opět ho nechte zatáhnout.

Základ guláše

Jakmile se maso zatáhne ze všech stran, přidejte prolisovaný česnek. Ten lehce opečte a poté do hrnce nalijte rajčatový protlak. Chvilku ho restujte. Zajistíte si tím, že guláš nebude kyselý. Přidejte majoránku a hrnec stáhněte z ohně. Přisypte papriku a důkladně promíchejte. Díky tomu, že se nyní hrnec neprohřívá, paprika nezhořkne. Přdejte 2 lžíce hladké mouky a opět zamíchejte. Maso zalijte vývarem, nasypte gulášové koření a na kostičky nakrájenou chilli papričku. Pokud toužíte po pálivém guláši, přidejte chilli papričku i se zrníčky. Hrnec přikryjte pokličkou.

Na sporáku i v troubě

Nyní si můžete vybrat, jak guláš tzv. dodělat. Buď ho vařte hodinu a půl na mírném ohni nebo hrnec vložte na stejnou dobu do trouby. Vyhřejte ji na 120 stupňů. Měkkost masa zkontrolujte vidličkou. Podávejte se špekovým nebo karlovarským knedlíkem.