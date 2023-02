Hovězí vývar s úžasnou chutí masa: Bez těchto základních kroků se vám nepovede

Hovězí vývar je jedním z nejzákladnějších pilířů české kuchyně, přesto jej ale mnozí neumí udělat správně. Často se stává, že je zakalený, postrádá silnou masovou chuť, je mdlý anebo příliš sladký. Uvařit hovězí vývar přitom není žádná velká věda. Je ale třeba držet se několika základních pravidel a také používat ty správné ingredience.

Hovězí vývar je zkrátka univerzální surovinou. Kromě toho, že je základem dobré hovězí polévky, se přidává i do celé řady pokrmů, kterým dodává skvělou chuť. Spousta lidí ho často nahrazuje bujónem, protože se jim například nechce vývar táhnout dlouhé hodiny, či se jim zkrátka vývar nikdy nedaří správně uvařit. Příprava hovězího vývaru je přitom nesmírně snadná. A poctivý domácí vývar se s kupovaným bujónem v kostce vůbec nedá srovnávat.

Podrobný postup, jak uvařit hovězí vývar, najdete ve videu:

Pořádná masová chuť

Základem hovězího vývaru jsou kosti. Ideálně žebra nebo oháňka. Právě ty mu totiž dodají silnou masovou chuť a také krásnou vůni. Chybět by v něm ale nemělo také maso, například z krku nebo hrudi.

Spousta lidí má za to, že stačí jen maso, kosti a zeleninu zalít vodou a dát vařit. To je ale chyba. Takovým způsobem z masa a kostí totiž nikdy nedostanete vše, co mohou nabídnout. Než začnete vývar vařit, dejte kosti a maso do pekáčku a dejte je zapéct do trouby vyhřáté na 220 stupňů Celsia zhruba na 20 minut. Krásně tak zezlátnou a svou barvu předají i vývaru.

Když maso, kosti a zeleninu před vařením opečete, bude mít vývar ještě intenzivnější chuť. Zdroj: shutterstock.com

Vždy používejte studenou vodu

Jakmile jsou kosti a maso zapečené, dejte je do hrnce, přidejte k nim mrkev, petržel, celer, pórek a řapíkatý celer. S mrkví ale opatrně. Pokud jí do vývaru dáte moc, bude vývar velmi sladký. I zeleninu můžete před vařením mírně orestovat. Přidat můžete také cibuli ve slupce. Hnědá slupka totiž ještě více podpoří barvu vývaru. Do hrnce kromě zeleniny přijde pochopitelně také koření – bobkový list, černý pepř, nové koření a sůl. Pak vše zalijte studenou vodou. Pozor! Kdybyste použili horkou vodu, z kostí a masa by se neuvolnila všechna chuť a vůně.

Během vaření přilévejte do hrnce rovněž jen studenou vodu. Jinak bude zakalený. Zdroj: Shutterstock

Jak uvařit hovězí vývar

Další častou chybou je nesprávné vaření. Mnozí věří tomu, že čím víc bude vývar bublat, tím bude silnější a také rychleji hotový. Je to ale přesně naopak. Vývar je třeba vařit na malém plameni a „táhnout” jej několik hodin. Minimálně alespoň 4 hodiny.

Zároveň je nutné během vaření vývaru sbírat z hladiny pěnu. Pokud byste pěnu v hrnci nechali, vývar by byl zakalený.

Jak vyčistit vývar

Bohužel není výjimkou, že je i přes dodržení nejrůznějších zásad vývar na konci vaření lehce zakalený. Naštěstí je možné ho rychle a snadno vyčistit. V první řadě ho přeceďte přes čisté plátýnko. Pokud tento krok nepomůže, přijde na řadu vaječný bílek. Vývar nechte zcela vychladnout a ze dvou bílků vyšlehejte pevný sníh. Vmíchejte ho do vývaru a přiveďte vývar k varu. Sníh z bílků na sebe naváže nečistoty. Pak vývar znovu přeceďte a je hotovo.

Skladování hovězího vývaru

Hovězí vývar v kuchyni vždy najde své uplatnění, a tak se rozhodně vyplatí si ho připravit do zásoby ve větším množství. Hotový vývar nechte vychladnout a rozlijte ho do uzavíratelných nádob. Takto nachystaný vývar skladujte v mrazáku a používejte podle potřeby. Při nízkých teplotách vydrží asi 3 měsíce.