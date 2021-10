Jak na domácí křupavé hranolky. Nejjednodušší způsob bývá ten nejlepší

Jídlo, které milujeme všichni, i když je nezdravé. Rádi zhřešíme, když se podávají hranolky, a občas je s kečupem za odměnu dopřáváme i svým dětem. Co je na této smažené dobrotě tak jedinečného? Kde se vůbec hranolky vzaly a jak připravit ty nejkřupavější?

Hranolky jsou jednou z nejoblíbenějších příloh z brambor. Milují je mladí, staří i děti. Pěkně dozlatova usmažené hranolky jsou prostě nezdravou delikatesou. Musí však při jídle pěkně křupat a být tak akorát osolené. Někdo je preferuje dělat v troubě, jiný na pánvi či ve fritovacím hrnci. Občas je konzumujeme i samotné, s kečupem nebo tatarkou.

O to, kdo vynalezl hranolky, se už odedávna přou Francouzi a Belgičané. Francouzi tvrdí, že první hranolky, tenkrát smažené pomfrity, se prodávaly v Paříži v pouličních stáncích. Bylo to koncem 18. století. Belgičané zase tvrdí, že pochází z města Namur, kde si rybáři poté, co jim zamrzla řeka, nahradili smažené ryby bramborovými plátky ve tvaru rybiček. To se údajně odehrálo už v 17. století.

Pro někoho jsou hranolky přílohou k masu, ale například v Belgii se jí i samotné s omáčkou. Jde v podstatě o jejich národní jídlo. Jsou hranolkami přímo posedlí a podávají je téměř ke všemu. Belgičané dokonce sní o třetinu více hranolek než Američané.

Smažené nebo pečené? Američané podrobili hranolky studii. Zdroj: PosiNote / Shutterstock

I hranolky mohou být zdravou záležitostí

Možná se domníváte, že hranolky jsou vyloženě nezdravou smaženou záležitostí, ale tak to rozhodně nemusí být. Stačí, když je osmažíte zprudka a při určité teplotě. Zůstane v nich mnoho živin, nenasáknou olejem, a tím pádem nejsou ani příliš kalorické.

Brambory obsahují mnoho vitamínů. Především vitamín C a vitamíny skupiny B, draslík i vlákninu. Tyto živiny se dlouhým vařením znehodnotí, tudíž je rychlé smažení dobrou volbou. Nejzdravější jsou brambory se slupkou. Ty pak ofritujte při 180 °C. Olej se nepřepálí a hranolky nenasáknou. Nesmažte jich však příliš mnoho naráz. Teplota by klesla a než by se dostala zpět na správnou hodnotu, hranolky by zbytečně nasákly olejem.

Na přípravu domácích hranolek se nejvíce hodí brambory s vysokým obsahem škrobu, což znamená varný typ C. Další typy brambor v sobě totiž mají více vody, což není u hranolek žádoucí. Jen správá odrůda bude křupavá, zlatavá a nerozmočená.

Domácí hranolky snadno a rychle. Zdroj: Shutterstock.com / Llepet

Dodržujte zásady přípravy, aby byly křupavé

Myslete také na správný olej. Dobrou volbou je olej řepkový, nevhodný je slunečnicový. Největší chybou, která se při smažení hranolek dělá, je ta, že se před smažením nespaří horkou vodou. Povrch hranolek se po spaření zatáhne a nevpustí do nich tolik oleje či jiné rakovinotvorné látky.

I tak je ale ve 100 gramech hranolek přibližně 340 kalorií. Dopřávejte si je tedy maximálně jednou týdně, to by vašemu tělu nemělo nijak uškodit.

Na to, jak si připravit dokonale křupavé hranolky, se podívejte ve videu

Zdroj: www.ahaonline.cz, www.prozeny.cz, www.lidovky.cz