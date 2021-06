Nejlepší recept na jahodové knedlíky. Naše babičky je dělaly nejlépe!

Každá rodina má své oblíbené recepty, které se předávají z generace na generaci. Oblíbený vývar s domácími nudlemi, pečené maso, Honzíkovy buchty nebo babiččiny ovocné knedlíky.

Ovocné knedlíky

Tradiční jídlo se objevuje v české, moravské, polské a rakouské kuchyni. V Česku je připravujeme buď z kynutého nebo tvarohového těsta. Patří mezi sladká jídla, jež jsou oblíbená především u dětí. Posypávají se strouhaným tvarohem, cukrem a polévají se rozpuštěným máslem.

Recept na jahodové knedlíky

Využijte jahodovou sezónu naplno. Přinášíme vám recept na tvarohové babiččiny knedlíky, které vás vrátí do dětství, a rozhodně si na nich pochutnáte.

Jahodová sezóna je tady. Zdroj: Shutterstock.com

Tvarohové jahodové knedlíky

Budete potřebovat 1/2 kg tvarohu, 4 lžíce hrubé mouky, 2 lžíce mletého cukru, špetku soli, 1 vejce, 4 lžíce dětské krupičky a celé čerstvé nebo mražené jahody. Na perfektní těsto si kupte tučnější tvaroh, který je balený v alobalu. Takový znaly naše babičky. Vaničkový tvaroh se nedoporučuje, je moc řídký a vážený tvaroh se zase drolí.

Jak těsto zpracovat

Pracujte nejlépe rukama. Všechny suroviny nasypte do mísy nebo na vál a vypracujte vláčné a nelepivé těsto. Mělo by být kompaktní, ani husté ani řídké. Podle potřeby můžete přidat trochu mouky. Utrhněte si z něj kousek a prsty z něj vytvořte kulatou placičku. Měla by být tak velká, aby se do ní vešla jahoda a bez problému se dala zabalit. Vytvořte kuličku a pořádně ji krouživými pohyby dlaní utěsněte. Vyjít by vám mělo cca 19 knedlíků.

Na perfektní těsto si kupte tučnější tvaroh, který je balený v alobalu. Zdroj: Eivaisla/Shutterstock.com

Jak vařit jahodové knedlíky

Vezměte si velký hrnec a nalijte do něj vodu. Tu přiveďte k varu. Knedlíčky postupně vkládejte do vařící vody. Opatrně promíchejte, aby se odlepily ode dna a vařte 5-7 minut. Nemusíte se bát, knedlíky se jen tak nerozvaří. Po uvaření je vyndejte z vody a servírujte.

