Fantastický lehký letní jahodový koláč, který zvládne i úplně nešikovná kuchařka

Češi jsou milovníci jahod a pěstují je často i na svých zahrádkách. Jahodám se totiž v našem podnebí daří a dá se z nich připravit spousta zajímavých receptů. Co takhle jahodové knedlíky, bublanina nebo snadný jahodový koláč, do jehož přípravy můžete zapojit i děti? Ale pozor, čerstvé a voňavé jahody chutnají skvěle i přímo utržené ze záhonku nebo třeba jen rozmačkané s cukrem.

Koncem června a začátkem července se po ročním čekání pravidelně naše republika zahalí do voňavého smyslného oparu, který si všichni užíváme. Jahodové období je totiž jedním z nejhezčích v roce. Začínají prázdniny, léto a čas strávený s rodinou a přáteli.

Co jim k tomu ale nabídnout lahodné a snadné pohoštění, kvůli kterému nebudete muset trávit celý den u trouby? Stačí utrhnout pár jahod, zavolat děti na pomoc a za pár minut máte připravený dokonalý koláč, při jehož přípravě se všichni pobavíte a strávíte příjemný společný čas v kuchyni.

Jahody obsahují vitamín C, A, B a E. Také je v nich draslík, zinek, hořčík nebo vápník, který naše tělo potřebuje ke správné funkci kostí. Jahody obsahují dost vody, jsou tedy oblíbeným dietním ovocem. Ne všichni jste možná věděli, že fungují i jako afrodiziakum.

Jahody zpracujte co nejdříve

Nevýhoda jahod je, že se nedají příliš dlouho skladovat, protože plesniví a kazí se. Pokud si jich nějaký ten košík ze zahrady, obchodu nebo třeba ze samosběru přinesete, myslete na to, že je nutné je co nejdříve zpracovat.

Jahody patří mezi nejoblíbenější ovoce Zdroj: Profimedia

Než přistoupíte k dělání marmelády, zamražování či přípravě šťávy, zkuste si z nich něco upéct. My vám přinášíme jednoduchý a velmi chutný recept na jahodový piškotový koláč.

Pokud byste přece jen chtěli recept o něco vylepšit, doporučujeme přidat do těsta vaničku polotučného tvarohu nebo vanilkového pudinku. Posypte ho drobenkou a do té dejte lžičku skořice. Skvělou volbou je i přidat do těsta dvě lžíce kakaa. Čokoláda se totiž k jahodám obzvlášť hodí. No a pokud chcete zdravější verzi, nahraďte bílou mouku špaldovou.

Jahodový piškotový koláč

K přípravě tohoto koláče budete potřebovat dortovou formu o rozměru 20 centimetrů.

Suroviny:

100 g hladké mouky

3 vejce

špetka soli

100 g krupicového cukru

1 lžička vanilkové pasty (nebo esence)

1 lžička strouhané citronové kůry

25 g rozpuštěného másla

máslo a hrubá mouka na formu

100 g jahodového džemu a 250 g jahod na dokončení

Krém:

250 g tučné zakysané smetany 30%

100 g moučkového cukru

1 lžička vanilkové pasty

250 ml smetany na šlehání

jahodový dort Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Postup:

Troubu předehřejte na 170 °C, formu vymažte a vysypte. Prosejte mouku. Bílky vyšlehejte se solí do řidší pěny, přisypte cukr a ušlehejte do pevného sněhu. Žloutky rozšlehejte metličkou s vanilkovou pastou a kůrou, opatrně je vmíchejte do sněhu. Totéž udělejte s moukou a máslem. Těsto rozetřete ve formě a pečte asi 40 minut. Korpus nechte úplně vychladnout.

Na krém umíchejte smetanu s cukrem a vanilkovou pastou. Šlehačku vyšlehejte dotuha a pak do ní opatrně zapracujte zakysanou smetanu. Korpus rozkrojte, pomažte džemem a přiklopte. Navrch potřete krémem a ozdobte nakrájenými jahodami.

