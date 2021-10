Americká rychlá jíška bez másla: Je výborná především do světlých omáček

Hledáte způsoby jak zjednodušit přípravu jíšky? Nebo vám jde více o tuk, kterého se chcete zbavit? Jíška bez použití másla není složitá na přípravu, ba naopak. Zjednodušte si zahušťování pokrmů, jde to snadno i bez másla.

Děláte poctivou jíšku?

Vaříte poctivě podle starých kuchařek, anebo šetříte a když to jde, nahradíte to či ono? V české kuchyni má jíška tradici a jako zahušťovadlo se používá do nejrůznějších pokrmů. Podle doby pražení ji můžeme udělat světlejší nebo tmavší, záleží na pokrmu, který připravujeme.

Jíška není jen výsadou české kuchyně Zdroj: AS Food studio / Shutterstock

Jíška u nás a jinde

Klasická česká jíška se připravuje na másle za použití stejného množství mouky jako tuku. V některých zahraničních kulinářských pořadech si můžete všimnout, že naopak másla přidávají trošku víc. Jíška je pak tekutější, mouka se rychleji prosmaží a při rozmíchávání se tudíž tvoří hrudky mnohem méně, než je tomu u hutnější jíšky, kterou jsme zvyklí připravovat u nás. Případně lze jíšku připravit také na oleji nebo ghí čili přepuštěném másle. Pokrmy můžete ale také zahustit „jíškou“ bez tuku.

Jíška bez másla

Otázkou je, zda se zahušťovadlo z vody či mléka a mouky dá ještě považovat za jíšku. Také jsem slyšela výraz „americká nebo rychlá jíška“. Tento způsob je skutečně rychlý a použitelný především do bílých omáček. Nedochází totiž k tmavnutí mouky. Pokud se snažíte vyvarovat veškerého tuku, pak je to i způsob, jak eliminovat mastnotu v jíšce.

Klasická česká jíška je z másla a mouky. Zdroj: Marian Curko/Shutterstock.com

Jak přichystat jíšku bez másla

Nejsnazší je použití zavařovací skleničky s víčkem. Do sklenice nalijte studené mléko nebo vodu a přisypte pár lžic mouky. Uzavřete víčkem a pořádně obsah sklenice protřepejte. Samozřejmě je také možné rozmíchat mouku ve vodě metličkou za použití misky nebo hrnečku. Ale zavařovací sklenice je jednoduchý a účinný pomocník, díky němuž se zbavíte bublinek a hrudek ve směsi. Rozmíchanou hladkou směs postupně přilévejte do připravovaného pokrmu, až bude zahuštěn podle vašich představ.

Zdravější nežli jíška

Pokud ovšem hledáte skutečně „zdravější“ zahušťovadlo, pak byste se měli spíše pohlédnout po používání zeleniny. Vařená brambora je obyčejně vhodným zahušťovadlem v polévkách. Zelenina obecně může být ideálním zahušťovadlem i v omáčkách. Jde jen o to rozmixovat tyčovým mixérem zeleninu, která je základem omáčky či polévky. Pokud si nepřejte mít krém, pak rozmixujete jen část a zbytek zeleniny nechejte, aby dodaly polévce či omáčce texturu.

Zdravou alternativou jíšky je zahuštění pokrmu vařenou zeleninou. Zdroj: Aniela Straszewska/Shutterstock.com

