Jak správně usmažit světlou a tmavou jíšku krok za krokem. Děláte to správně?

Potřebujete zahustit polévku nebo omáčku a nemáte doma granulovanou jíšku? Pak si ji můžete připravit sami. Stačí vám k tomu pouhé dvě ingredience – mouka a tuk. Existují navíc dvě varianty, světlá a tmavá. Každá se však hodí k něčemu jinému. Chcete vědět k čemu?

Jíška se používá k zahušťování polévek či omáček a její příprava není vůbec složitá. Proto zvažte, zda si ji zase koupit hotovou, když k její výrobě potřebujete jen dvě levné ingredience, které má každý doma.

Vezměte tuk, může to být máslo, olej, rostlinný tuk, ale i sádlo. Myslete na to, že tuk ovlivňuje chuť jíšky. Třeba takový výpek ze slaniny jí dodá uzenou chuť, máslo její chuť zase zintenzivní a olej její chuť zjemní. Vždy platí, že tuk a mouka by měla být v poměru 1:1.

Rozpusťte tedy tuk a přisypávejte do něj mouku. Vařte na mírném ohni a stále míchejte. Když začne jíška zlátnout a vonět, je hotová.

Připravte si světlou i tmavou jíšku

Existují dva druhy jíšky, světlá a tmavá. Světlá se hodí pro přípravu bešamelu, světlých omáček a do polévek, tmavá zase pro přípravu guláše a do masových šťáv. Výhodou je, že si jíšky můžete připravit klidně víc a dát si ji zamrazit na horší časy do mrazáku.

Do guláše patří i jíška. Zdroj: Marian Curko/Shutterstock.com

Jíška posune vaše jídlo na jinou úroveň. Má totiž důležitou funkci v zahušťování polévek, omáček a šťáv k masu. Vodové jídlo nevypadá hezky a ani dobře nechutná. Řídká omáčka navíc rychle promočí knedlíky, z těstovin steče dolů a ani rýži neobalí.

Za zahušťování vlastně může škrob v mouce. Vy můžete vyzkoušet několik způsobů, jak mouku do jídla dát tak, aby zhoustla. Buď rozmícháte mouku ve studené tekutině, nasypete ji na orestovanou cibuli nebo maso, když se tvoří základ pro dušení jídla. Dále můžete uhníst z másla a mouky hmotu.

Základní recept na jíšku

Nejprve zahřejte tuk. Nikoli velmi zprudka, ale musí být horký. Pak do něj vsypete naráz odměřenou mouku a metličkou začnete mrštně promíchávat. Tuk s moukou začnou pěkně bublat a pěnit. Je důležité, abyste vydrželi aspoň minutu míchat, stále na zhruba středně silném plameni. Pomůže to lepší chuti jíšky a lepšímu spojení s omáčkou nebo s polévkou.

Jíška není jen výsadou české kuchyně Zdroj: AS Food studio / Shutterstock

V případě světlé jíšky máte hotovo. Pokud však chcete jíšku tmavou, ještě u sporáku zůstaňte a míchejte. Buďte však ve střehu, abyste ji nepřipálili. Spálená jíška zkazí chuť jídla.

Světlá jíška lépe zahušťuje a je silnější. Tmavá má tak maximálně čtvrtinovou sílu. Pokud vám na jídle záleží a chcete, aby bylo dokonalé, pak šťávu nebo omáčku po provaření ještě sceďte.

Zdroje: www.kucharkaprodceru.cz, www.prozeny.cz, www.magazin.recepty.cz