Jak udělat skvělý karamel co nejjednodušeji, abyste zalepili co nejméně nádobí

Máte chuť na něco dobrého a sladkého? Vsaďte na karamel. Připravíte z něj sladké delikatesy, kterým dodá neodolatelnou chuť a krásně zlatavou barvu. Poradíme vám, jak nejsladší pochoutku na světě udělat, aby byla bez hrudek a měla tu správnou konzistenci.

Původ karamelu je trochu záhadou

Karamel je oblíbená sladkost, která velmi často konkuruje tolik oblíbené čokoládě. Kde a odkud se vzal? To se přesně neví. Říká se, že byl vynalezen v arabském světě někdy kolem roku 1000 n.l. Jednalo se o jeho tvrdou formu, kdy se cukr rozpustil ve vroucí vodě. Jiná teorie tvrdí, že tvrdé kusy karamelu vařili jako první američtí osadníci až kolem roku 1650. Nejasný je i původ oblíbených měkkých karamelových bonbónů. V průběhu věků chtěli prostě cukráři tvrdý karamel vylepšit a začali do roztaveného cukru přidávat mléko či smetanu.

V každém případě původ samotného slova karamel je evropský. Anglické slovo caramel pochází z francouzského caramel, a to je zase patrně odvozeno od španělského caramelo, které je známé od 18. století. Historici se přou, jestli má caramelo základ v pozdně latinském výrazu calamellus, což bylo označení pro cukrovou třtinu, nebo naopak v arabském kora-moħalláh, což označuje něco jako "kouli z cukru".

Cukr se postupně propojí s vodou a začne vznikat čirý probublávající sirup. Zdroj: shutterstock.com

Nemíchat a přidat vodu

Příprava karamelu není nic složitého, přesto je to malé dobrodružství. Působením tepla dojde ke karamelizaci a obyčejný bílý cukr se rozpustí. Postupně získá zlatavě hnědou barvu a intenzivnější nasládlou chuť. Častou otázkou v postupu je, jestli je zapotřebí vznikající karamel míchat. Věřte, že bez míchání se vám karamel podaří lépe a bez hrudek. Chce to však jednu malou vychytávku, která je naprosto banální.

Cukr v hrnci před zahříváním pokropte vodou. Je to bezpečnější. Bez vody totiž hrozí riziko, že cukr na dně hrnce roztaje a začne se vám připalovat, zatímco cukr navrchu se rozpouštět nebude. Přidáním vody může cukr karamelizovat déle a za vyšší teploty, navíc bez připálení. Voda zároveň zabraňuje krystalizaci a při procesu zahřívání se nakonec vypaří.

Chcete tvrdý, nebo tekutý karamel?

Karamel má nesčetná použití. Karamel se v současné době používá nejen jako příchuť do dortů, sušenek a zákusků, ale také při zdobení pohárů nebo jako barvivo do alkoholických i nealkoholických nápojů. Takže je na vás, jestli využijete karamel v tvrdé, či tekuté formě.

Jakmile karamel vyrobíte, můžete jej ještě horký vylít na máslem vymazaný pečicí papír. Když vám ztuhne, nalámejte si z něho potřebné kousky na ozdobení sladkých delikates. Máte však i další možnost. Přidejte do horkého karamelu smetanu a za stálého míchání a zahřívání nechte obě ingredience dokonale spojit, vznikne vám báječný karamelový sirup. V případě, že si přejete vyrobit karamelovou omáčku, přidejte ještě kromě smetany navíc máslo.

Slaný karamel dnes hraje prim

V posledních letech se naprostým hitem stal slaný karamel. Sůl totiž povznese karamel o další level výš. Postup je stejný jako při přípravě klasické verze karamelu, jen v posledním kroku přidejte buď slané máslo, anebo vločkovou sůl. Když dodáte sůl, docílíte jedinečné křupavosti.

Dobrý karamel je základ

Budete potřebovat: 200 g bílého krupicového cukru a ¼ šálku vody.

Postup přípravy: Připravený cukr nasypte na pánev nebo do hrnce se silným dnem a rovnoměrně jej rozprostřete. Následně ho pokropte vodou tak, aby byl všechen mokrý, ale zároveň „neplaval“. A teď už se můžete jen dívat, jak se cukr na mírném ohni rozpouští. Nijak nezasahujte a hlavně nemíchejte! Cukr se postupně propojí s vodou a začne vznikat čirý probublávající sirup. Nejprve se budou tvořit větší bubliny, které se postupně zmenší, po chvíli zcela zmizí a rozvařený cukr začne zlátnout. A právě v tuto chvíli odstavte karamel z ohně. Buď máte karamel hotov, nebo s ním můžete ještě pracovat dál a vyrobit si polevu.

Karamelová omáčka

Budete potřebovat: 120 ml smetany ke šlehání a 90 g másla.

Postup přípravy: Do odstaveného karamelu začněte postupně vmíchávat máslo. Chce to trošku trpělivosti, ale vydržte, hustý karamelový sirup se s máslem postupně spojí. Poté do máslového karamelu přilijte smetanu a opět vše na mírném ohni ohřívejte. Míchejte tak dlouho, dokud vám nevznikne hladká jemná poleva. Pak odstavte a dle vašeho záměru s karamelem můžete přidat i vločkovou sůl.

