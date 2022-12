Karlovarský knedlík postup krok za krokem: Tenhle recept zvládne každý + VIDEO

Karlovarský knedlík zvládnou uvařit i naprostí začátečníci. Jak se připravuje a v čem je výjimečný?

Knedlík je jeden pilířů české kuchyně. Málokdo ale ví, že původně šlo o masové šišky, které naši předkové jedli jako hlavní chod. Až v 17. století se začaly péct z mouky a využívaly se jako pečivo. Průlomem v knedlíkové historii se stalo 19. a 20. století, kdy vznikaly různé druhy knedlíků. Hospodyňky je vytvářely z různých obilnin (dokonce i z rýže) a plnily je libovolnými náplněmi. Knedlík, jak ho známe dnes je dílem 20. století. Česká kuchařka ho „obšlehla“ z rakouské kuchyně.

Slyšte legendu o karlovarském knedlíku

Mezi nadýchanými houskovými knedlíky vyčnívá Karlovarský knedlík. Už na první pohled působí zajímavě – je mramorovaný a obsahuje i bylinky! Legenda praví, že za karlovarský knedlík můžou Prušáci. Údajně po bitvě u Hradce Králové, v roce 1866, se v po Karlových Varech rozkřiklo, že se na město valí dvoutisícová pruská armáda, která sní na co narazí. Místní lidé z toho byli v šoku a přemýšleli, jak z toho mála, co mají, nasytí takový hladový dav. A tak hospodyňky přišly na karlovarský knedlík. Byl sytý, levný a zužitkovaly se při něm i zbytky pečiva. Ovšem vtipné je, že si na něm žádný Prušák nepochutnal. Pruská armáda totiž do Karlových Varů nakonec nedorazila. Údajně jí vyplašila zvěst, že do města míří bavorská armáda, spojenec nenáviděného Rakouska. A kdo by takový střed riskoval, že? A tak nakonec knedlíkovou hostinu spořádali místní.

Karlovarský knedlík se hodí k omáčkám a dušenému masu. Zdroj: Profimedia

Šiška nebo kuličky

Což o to, příběh o knedlíku je poutavý. A pravdou je, že dnes si na karlovarském knedlíku pochutnávají nejen Prušáci (tedy Němci, kteří zavítají k nám), ale i Češi, Moravané, Slováci a nezřídka i Rakušané. Karlovarský knedlík je nejen ozdobou talíře, ale dokáže skvěle sekundovat omáčkám (zejména svíčkové) a dušeným masům. Zkuste ho a dáte nám za pravdu. Jeho příprava je snadná: 250 starších housek nebo rohlíků nakrájejte na kostičky a zlehka je opražte v troubě. Smíchejte je se 2 žloutky, nasekanou petrželkou, 2 dl mléka, 100 g hrubé mouky, solí a špetkou muškátového květu a bílého pepře. Směs nechte 10 minut odležet a promíchejte ho se sněhem, který jste vyšlehali ze zbývajících dvou bílků. Máte hotovo? Pak z „knedlíkového těsta“ vytvarujte šišky. Každou z nich zabalte do potravinové folie a dejte 25 minut vařit. Hotové karlovarské knedlíky nakrájejte nožem nebo nití. Pokud budete chtít v budoucnu změnu, můžete karlovarský knedlík vymodelovat do kuliček o velikosti tenisáků.

Náš tip:

Máte hluboko do kapsy? Dopřejte si karlovarský knedlík posypaný sosmaženými kousky uzeniny a cibulky. Je to levné a strašně dobré!

