Jak správně připravit tureckou a instantní kávu: Většina Čechů to vůbec neví

I když je čím dál tím více moderní příprava kávy v kávovarech, na turka nebo instantní kávu asi nikdy nezanevřeme. Jak si tyto české klasiky připravit a kde neudělat chybu?

Mnoho z nás si bez šálku kávy nedokáže představit den. Tento tmavý, hořký, ale lahodný mok patří mezi nejpopulárnější nápoje na celém světě. Podle statistik Mezinárodní organizace kávy (ICO) vypije průměrný Čech ročně 3 kg kávy. Sice zaostáváme například za průměrným Finem (ten vypije až 11 kg kávy ročně), nemusíme se ale bát, že by našemu organismu káva uškodila. Právě naopak. Pravidelná konzumace kávy snižuje riziko cukrovky 2. typu, má protinádorové účinky a pozitivně působí při prevenci Alzheimerovy choroby. „Až 70 procent denně přijatých antioxidantů mohou tvořit právě antioxidanty konzumované v kávě," říká doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD., garant Institutu kávy, a zároveň apeluje na rozumnou míru konzumace kávy: „Doporučená denní dávka kofeinu je 200-300 mg / den, což představuje asi 4-6 šálků kávy.

Instantní káva

Instantní káva je polotovar. Vzniká vysušením nebo vymražováním silného kávového koncentrátu, připraveného pod tlakem z nahrubo mleté pražené kávy a vody. Proto z ní nevzniká žádný odpad.

„Český turek"

Nasypat mletou kávu z velkého balíku do hrnečku, zalít vařicí vodou, zamíchat a vypít. Toto je standardní postup výroby „českého turka". Ať ho dáváte doma nebo v kanceláři, jeho výhodou je rychlost přípravy a intenzivní kávová chuť. A proč je u nás takovým fenoménem? Za socialismu chyběly finance na kvalitní kávu nebo kávovary. Nejjednodušším způsobem tak bylo zalít nahrubo namletou kávu a lógr na dně neřešit. Levná káva totiž stejně nenabízela žádný velký gurmánský požitek.

Maximalizujte vůni a chuť

Bohužel, u instantní kávy s chutí nebo vůní nápoje moc neuděláte. Můžete si do něj maximálně přidat skořici, cukr, mléko nebo třeba kardamon. U oblíbeného „turka" se však můžete zaměřit na pár aspektů, které zintenzivní kávový požitek. Základem je kvalitní zrnková káva. Z předem namleté kávy, která se navíc prodává ve velkých pytlík, nikdy nevytěžíte lahodnou kávovou chuť a aroma. Už po 15 minutách totiž namletá kávová zrna ztrácí svoji vůni, chuť a výraznost. Pokud se tedy rozhodnete, že si pořídíte mlýnek, zrna namelte nahrubo. Vyhnete se tak jejich „lovení" mezi zuby.

Správná teplota jako klíč k chutné kávě

Ať už si připravujete instantní kávu nebo „českého turka", zaměřte se na správnou teplotu vody. Jen tak kávu nespálíte a nehrozí vyluhování škodlivých látek do nápoje. Nejdříve si hrníček nahřejte. Stačí, když do něj nalijete trochu vroucí vody z rychlovarné konvice. Chladný šálek by totiž zbytečně srazil teplotu a vy byste se ochudili o lákavou kávovou vůni. Pro přípravu „turka" použijte vodu těsně pod bodem varu. Ideálně by měla mít 96 stupňů Celsia. Pokud byste zrnka zalili ještě bublající vodou, spálili byste je a zničili tím veškerou chuť. Teplota vody pro přípravu instantní kávy by měla mít pouze 90 °C. Jak tuto teplotu poznat? Stačí, když po vypnutí rychlovarné konvice otevřete její víčko a napočítáte do deseti.

Příprava „českého turka“

Do nahřátého hrnku nasypejte dvě vrchovaté čajové lžičky nahrubo umleté kávy. Zalijte ji postupně asi 1,5 dcl vody. Zlehka zamíchejte a nechte sedlinu usadit na dně. Kávu byste měli vypít ještě teplou a co nejrychleji. Čím delší je kontakt vody se zrny, tím více se do nápoje uvolňují látky, které zatěžují trávení. Vyluhovává se i přebytečný kofein.

Příprava instantní kávy

Do předehřátého šálku vložte jednu až dvě vrchovaté lžičky instantní kávy. Dolijte asi 2 dcl vody a zamíchejte. Kávu můžete vylepšit horkým mlékem.

