Jak udělat dokonalé knedlíky s vajíčkem? Tajemství spočívá v poměru ingrediencí

Knedlík s vajíčkem patřil mezi českou hospodskou klasiku. I když si ho nyní v pohostinství nedáte, stále je to pro hladovějící všech věkových kategorií pochoutka. Navíc zužitkujete zbytky z ledničky.

Knedlík s vajíčkem je jedním z národních pokrmů. Obsahuje totiž typicky český houskový knedlík, který si rádi dáváme k omáčkám, masu se zelím, ke guláši nebo hovězí pečeni. Často však od oběda nebo nedělní slavnostní večeře kousek zbude. Abychom ho zbytečně nevyhodili, a jeho potenciál využili naplno, stačí ho smíchat s vajíčkem.

Staročeské knedlíky s vajíčkem

Existuje spousta receptů na knedlíky s vajíčkem, které využívají další ingredience pro zpestření tohoto, na první pohled, nudného pokrmu. Přidat k nim můžete smaženou cibulku, papriku, rajče, mléko nebo smetanu, šunku a sýr. My vám však představíme typické staročeské knedlíky s vajíčkem. Takové, které si v hospodách dávali k pivu naši pradědové.

Houskový knedlík je jednou z ingrediencí. Zdroj: Ingrid Balabanova/Shutterstock.com

Knedlíky s vajíčkem - ingredience

Na jednu porci budete potřebovat 4 plátky houskového knedlíku, 2 vejce, špetku soli, 1 lžíci másla nebo půl lžíce sádla a kyselou okurku

Hospodské knedlíky s vajíčkem

Plátky knedlíku si nakrájejte na větší kostičky. Buďte opatrní, aby se vám moc nedrolili. Na pánvi by se pak drobky připékaly. Kostičky by měly mít přibližně stejnou velikost. V misce si rozšlehejte vejce a osolte. Rozehřejte pánev a vložte na ni máslo nebo sádlo. Kostičky knedlíku vhoďte na rozpálený tuk a rovnoměrně je opékejte. Na povrchu by se měla vytvořit krustička. Jakmile bude většina knedlíků osmažená, přilijte k nim rozšlehaná vejce. Oheň vypněte a zvolna míchejte. Vajíčko by mělo knedlíky dokonale obalit bez zbytečných kousků alá vaječina. Podávejte s kyselou okurkou.

Jakmile bude většina knedlíků osmažená, přilijte k nim rozšlehaná vejce. Zdroj: Krasula/Shutterstock.com

Knedlíky s vajíčkem - vegan verze

Pokud máte alergii na vejce nebo jste vegani, může vám tato dětská klasika chybět. Zkuste si vytvořit alternativní pokrm z knedlíku, 3/4 hrnku cizrnové mouky, 2 lžic lahůdkového droždí, 1 hrnku sojového mléka, 1 lžičky černé soli, 1/2 lžičky kurkumy, pepře a soli. V misce smíchejte cizrnovou mouku, lahůdkové droždí, mléko, černou sůl, obyčejnou sůl a pepř. Rozpalte pánev s olejem, opečte knedlík do křupava, přilijte směs a pořádně promíchejte. Pečte do zlatova.

