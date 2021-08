Jak usmažit vynikající královské řízky: Stejně! Kouzlo spočívá v kečupu a koření

Řízek. Lahůdka pro všechny. Znáte ale řízek královský? Je jiný, avšak i na něm vzniká závislost! Tajemství je v kečupu a koření.

Usmažit pořádný řízek, to je kumšt! Každá hospodyňka má v rukávu nějaký „řízkový“ trik a v tu ránu se řízek stává lahůdkou, nad kterou se vám budou sbíhat sliny. Oni se mnohdy ty sliny sbíhají i bez toho triku. Neznám nikoho, kdo by řízky neměl rád. Ano, někteří lidé se mu vyhýbají z důvodu smažení, ale to ještě neznamená, že jim řízky nechutnají.

Mnoho lidí si s oblibou dá řízek v restauraci, neboť si tak dobrý doma nejsou schopní připravit.

Výběr masa je důležitý

Na řízek můžete použít různé maso, z různých částí. Záleží jen na vaší chuti.

Kuřecí řízek mají v oblibě hlavně děti, i když v dnešní době je kuřecí maso dost na hraně s kvalitou. Z tohoto opeřence se nejvíce na smažení hodí prsa, které mnohdy ale bývají lehce vysušené. Šťavnatější jsou stehenní řízky, které jsou chuťově trochu jiné než prsní. Děti jsou vybíravá stvoření a stehenní maso pro ně není úplná hitparáda, prso je prso.

Řezník, pan František Kšána, nám přibližuje vepřové části, které jsou vhodné na smažení: „Vůbec není nutné omezit se na maso, ze kterého se obvykle řízky dělají. Je spoustu dalších možností, protože každá partie vepřového masa má svou specifickou chuť a podle toho také vybírejte.“ Pan Kšána doporučuje vrchní šál (což je vrchní část kýty), který vyniká jemnou chutí. Krkovice je klasika, ale ne každý touží po prorostlém kousku masa. Pokud spadáte do této skupiny, sežeňte si květovou špičku (také se jí říká malý ořech), která je jemně prorostlá a velmi šťavnatá. O velkém ořechu se pan Kšána rozplývá: „Ocení ho všichni, kteří mají rádi intenzivní chuť. Je hodně prokrvený, a přitom libový. Prostě řízek pro fajnšmekry!“ Samozřejmě lze zůstat u klasiky a připravit si řízek z kýty, kotlety nebo krkovice.

Hovězí maso se na řízek také hodí, lépe řečeno, všechny jeho zadní části. Nejlépe si kupte květovou špičku, roštěnku nebo vrchní šál. Dáte si do nosu i s částí ořechu. Telecí pavouček (část masa z křížové kosti) vám pěkně zamotá hlavu, tedy, spíše chuťové buňky.

Královský řízek, trochu něco jiného

Není řízek jako řízek. A tento, královský, je jiný než co známe z nedělního oběda. Ale i na tomto řízku vzniká závislost!

Co nakoupit:

pět fláků masa – výběr je čistě na vás, nejvíce se na tento pokrm hodí vepřové maso

česnek – bude zapotřebí 8 stroužků

4 vejce

majoránka – jedna lžička

kečup – 10 lžic, ostrý nebo jemný, to záleží na vás

worcester – jedna lžíce

(chilli) – dle chuti

solamyl – na obalení

sůl

pepř

Postup přípravy královských řízků:

Maso očistěte, omyjte, osušte, jemně naklepte, osolte a obalte v solamylu.

Připravte si marinádu – rozklepněte vejce, přidejte prolisovaný česnek, majoránku, kečup, worcester a (chilli). Tuto směs promíchejte, řádně v ní vymáchejte připravené řízky, uložte do mísy a zakryjte.

Mísu s řízky vložte do lednice a nechte je odležet klidně 5 dnů.

Až nadejde ten pravý čas (chuť na řízky bude k nevydržení), osmažte je na rozpáleném oleji do měkka. Ideální přílohou jsou vařené nebo šťouchané brambory.

