Domácí křížaly z trouby: Klasika našich babiček, která vydrží po celý rok

Plavková sezóna sice pomalu končí, ale udržovat se v dobré kondici po celý rok je výhodnější, než opět příští rok shazovat nabraná kila. Dejte stopku chipsům, raději si připravte na zobání vynikající křížaly z jablek!

Zdravé mlsání v podobě křížal se vyplatí mít doma, alespoň nesáhnete po pytlíku s brambůrkami. Ano, v době největší krize solené a mastné lupínky „padnou za vlast“, ale krize naštěstí přichází jen jednou za čas. Takže si raději nachystejte zásobu křížal, abyste se nemuseli častěji uchylovat ke krizové variantě.

K sušení se nehodí moučná jablka, naopak by měla být pevná a dostatečně vyzrálá. Křížaly z moučných kusů se snadno lámou a ani jejich chuť není zrovna oslňující.

Křížaly uchovávejte nejlépe v uzavíratelné nádobě.

Křížaly

Jablka, která nejsou vhodná k uskladnění, se musí nějakým způsobem zužitkovat, jinak o ně brzy a snadno přijdete. Někdo už si uvařil jablková povidla (viz recept níže), ale stále mu zbytek jablíček leží v přepravce, tak je proč je nevyužít k sušení. Křížaly mají být pružné a tuhé zároveň, nesmí se z nich uvolňovat žádná tekutina a neměly by se lámat. Jejich barva, která má být jemně žlutohnědá, není sice úplně vábná, ale s tou nic udělat nejde a tento barevný odstín je správný. Každopádně tmavé zabarvení by křížaly mít neměly, signalizuje to přesušení, které je nežádoucí, protože snižuje kvalitu.

Původ křížal není jasný, přeci jen…jablko v ruce měla už Eva s Adamem a to nějaký „pátek“ už je. Odhaduje se ale Persie či Arménie, kde se ovoce suší ve velkém, neboť je to součástí dané kultury.

Na křížaly vybírejte pevná a zralá jablka.

Předpříprava jablek

Jablka se převážně suší se slupkou, proto je potřeba patřičná očista. Omyjte je v čisté vodě za pomocí rukou, kterými „drhněte“ slupku. Tak se zbavíte prachu a jiných nečistot. Tímto způsobem je omyjte i v případě, že je máte z vlastní zahrádky nebo biofarmy. Možnost je i slupku oloupat, zejména v případě kupovaných jablek, ale je to zcela na vás.

Jestliže se chystáte na sušené kroužky, které jsou esteticky velice vydařené, je praktické mít doma vykrajovač jádřinců, který vám usnadní práci, ale hlavně – výsledek bude lahodící nejen pro váš jazyk, ale i pro vaše oči. Po vykrojení jádřince jablka nakrájejte na stejně silné plátky. Aby plátky nehnědly, využijte jednoduchý trik s vodou a kyselinou citronovou (tu můžete použít v prášku nebo si vymačkejte citron). Co nejdříve po nakrájení plátky vezměte a smočte je do roztoku vody a kyseliny, hnědnutí tak zabráníte.

Aby jablka nezhnědla, namáčejí se ihned po nakrájení do lázně, která je z vody a vymačkaného citrónu.

Ideální sušení? Sušička

Nebudeme si nic nalhávat. Sušička je super vynález, který v mnohých domácnostech jede celý rok. Sušení hub, hrušek, ale i banánů v zimních měsících. A na přípravu křížal je rozhodně na vrcholu žebříčku.

Vykoupané a lehce oklepané plátky jablek rozložte na plata sušičky. Jablka by se neměla dotýkat. Paní Petra má vyzkoušené zapnout sušičku na 57°C a sušení na 8 hodin. Každopádně věřte své zkušenosti se svojí vlastní sušičkou a pravidelně křížaly kontrolujte! Během sušení plata i prohoďte, aby se jablíčka sušila rovnoměrně. První „vlaštovky“ jsou zhruba po 6 hodinách hotové a můžete je ze sušičky vyndat.

Křížaly jsou správně usušené tehdy, když plátek jablka ztratí svou pružnost.

Horkovzdušná trouba

Křížaly připravíte i v troubě s horkým vzduchem. Na plech si rozprostřete pečicí papír, na ně pokládejte plátky jablek. Při sušení budete muset ale jablka obracet, neboť se vám budou k pečícímu papíru přichytávat. Troubu nastavte na minimální hodnotu, což je zhruba na 50 – 60°C. Nechte přiotevřená dvířka, ať může přebytečná voda odcházet pryč.

TIP! Křížaly skladujte v uzavíratelné nádobě nebo papírovém/plátěném sáčku v suchu a chladnu.

