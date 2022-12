Nejlepší domácí hranolky: Starej fotr prozradil, jak je udělat extra křupavé

Jedna z nejoblíbenějších příloh vůbec – to jsou hranolky. Rádi si je necháme v restauraci připravit s donáškou až pod nos, ale zkoušeli jste je někdy připravit doma? Rozhodně to prubněte, jsou neodolatelné!

Vlnky, steakové nebo tenké jako sláma? Ať preferujete jakékoli hranolky, věřte, že až zkusíte ty domácí, bude vám to v tu chvíli úplně jedno, protože si je budete připravovat opakovaně. Netvrdíme, že už si ty v restauraci či fast foodu nedáte, ale rádi se budete vracet do kuchyně, kde si je opět uděláte tak, jak je máte rádi – lépe řečeno, jak je budete mít rádi!

Hranolky si nakrájejte na požadovanou šířku. Zdroj: profimedia.cz

Valná většina restaurací využívá rychlejší variantu – hranolky mražené. Je to pohodlná, levná a časově nenáročná varianta. Ale i v kupovaných zamražených polotovarech je obrovský rozdíl. Když si budete zmražený výrobek v obchodě vybírat a budete si chtít pochutnat, buďte ostražití a čtěte složení. Sáhněte vždy výhradně po balení, kde ve složení budou 100% brambory.

Přemýšlíte, zda naskládat hranolky na plech a strčit do trouby nebo je vhodit do rozpáleného oleje? Jednoznačně smažit! V troubě dělané hranolky nikdy nebudou mít tak skvělou chuť jako ty smažené. Jednoduše toho nedocílíte, ani kdybyste se na hlavu stavěli.

Na video, kde Starej fotr popisuje svůj super recept na extra křupavé hranolky, se můžete podívat zde:

Hranolky podle našeho gusta

Máme pro vás nachystaný recept podle „Starýho fotra“, který ve svém videu láká na ty nejkřupavější hranolky, které jste kdy jedli. Přesvědčit se můžete sami!

Nachystejte si nejprve brambory, nejideálněji varného typu C, budou vám stačit čtyři větší hlízy. Brambory si oloupejte a nakrájejte takovým způsobem, abyste byli se šířkou a celkovým tvarem spokojení.

Trik s horkou vodou

Dalším krokem je předvaření hranolek ve vodě. Rozhodně ale zapomeňte na to, že hranolky zalijete vodou a šoupnete na sporák! Hranolky se musí vložit přímo do vroucí osolené vody, a jakmile zas voda dosáhne bodu varu, nechte hranolky horkou koupelí oblažovat cirka 3 – 4 minutky.

Hranolky potřebují teplotní šok

Následně hranolky slijte v cedníku a prožeňte je přes studenou vodu. Když vezmete jednu hranolku do ruky za jeden konec a trochu jí zatřesete, měla by být poddajná, taková „gumová“. Pak si všechny hranolky naskládejte na jednorázovou papírovou utěrku a dalším kusem utěrky z nich jemným pomačkáním vysajte přebytečnou vodu. Hranolky vraťte zpět do misky, na ně nasypte dvě lžičky solamylu a promíchejte.

Extra křupavé bramborové hranolky si snadno připravíte doma. Zdroj: Shaiith / Shutterstock.com

Nejlepší jsou smažené na pánvičce

Nemáte doma fritézu? Nevadí, Starej fotr využívá wok pánev, která je ke smažení hranolek dostačující. A máte dvě možnosti. Buď si hranolky předsmažíte, nebo si je doděláte v oleji rovnou, je to na vás, ale tvrdí se, že předsmažení a až následné dosmažení, je chutnější. Smažte do krásné zlatavé barvy. Zkuste nejlépe oba způsoby a sami uvidíte, jaká příprava vám vyhovuje nejvíce.

Na talíři hranolky naaranžujte a osolte podle libosti.

