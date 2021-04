Jak udělat kvásek? Domácí je zdravější, méně nadýmá a pečivo z něj trvanlivější

Kváskování se stalo před několika lety trendem. Kdo zakusil domácí pečení chleba, ten chtěl mít postupem času svůj vlastní kvásek, který se stal téměř členem rodiny. Navíc kvásek nabízí další benefity. Pečivo z něj nemá nafukovat, má být stravitelnější, chutnější a především trvanlivější.

Chléb a sůl. V našich končinách se tak vítal král a další vážené delegace. Bylo to znakem hojnosti a požehnání. Pečení chleba, které bylo ještě za našich praprababiček samozřejmostí, se nyní vrací do českých kuchyň. Je jedno, jestli máte domácí pekárnu nebo troubu. Vlastnoručně připravené těsto, které musí, jak pracovat, tak odpočívat, symbolizuje koloběh přírody. Navíc, vlastnoručně připravené pečivo prostě chutná jinak.

Jednoduchá výroba kvásku – potřeby

Celozrnná mouka

Voda – převařená a vychladlá

Sterilizovaná sklenice

Ubrousek nebo propíchnutý igelit

Gumička

Lžička

Jednoduchá výroba kvásku – postup

Pokud doma nemáte celozrnnou mouku, nevadí. Celozrnná je však mnohem lepší, jelikož obsahuje množství mikroživin jako zinek a železo.

Mouku nasypte do sklenice a ve stejném poměru přidejte vodu. Začít můžete např. na 100 g a 100 ml. Voda aktivuje enzym amylázu, která štěpí škrob na jednoduché cukry, které mohou jíst kvasinky a bakterie.

Směs promíchejte čistou lžičkou, aby nezůstaly hrudky.

Lžičku nechte uvnitř a sklenici přikryjte. Nechte ji na teplém místě.

Druhý den přisypte opět 100 g mouky a přilijte 100 ml převařené a vychladlé vody. Promíchejte a nechte opět v teple. Postup opakujte i třetí den.

Čtvrtý den přidejte pouze polovinu ingrediencí. Tedy 50 g mouky a 50 ml vody.

V pátý den je kváskový startér hotový. Měl by mít zdvojnásobený objem a pokud ho dáte do skleničky s vodou, měl by plavat.

Kvásek nejlépe roste při teplotách mezi 10-20 stupni Celsia Zdroj: Paty Tessmann / Shutterstock.com

Výroba kvásku na chleba

Pokud chcete péct chleba, je nutné startovací kvásek tzv. rozkvasit.

Odeberte tolik startétu, kolik je napsáno v receptu. Nyní k němu přidejte mouku a vodu v poměru 1:1. K 50 g startéru se doporučuje přidat cca 150 g mouky a 150 ml vody.

Promíchejte a nechte ho na 12 hodin odležet nejlépe ve špajzu. Kvásek totiž nejlépe roste při teplotách mezi 10-20 stupni Celsia.

Poté si z kvásku odeberte dvě lžíce, vložte ho do sterilizované sklenice a dejte do ledničky. Budete ho mít připravený na další pečení.

Nyní je čas na samotné pečení. Přidejte ostatní suroviny, vypracujte těsto a nechte 2,5 až tři hodiny kynout. Mezi tím těsto dvakrát prohněťte, vždy po hodině.

Výroba kvásku na kynuté těsto

Opět začněte s rozkvašením startétu. Nyní však stačí přidat k 50 g kvásku 100 g mouky a 100 ml vody.

Pořádně kvásek zamíchejte a nechte ho 12 hodin odpočívat ve špajzu. Pokud pečete kynuté těsto často, můžete si opět lžíci až dvě odebrat na příště.

Nyní jen z kvásku a dalších ingrediencí vypracujte těsto a nechte ho kynout.

Výroba kvásku – bezlepkového

Ani lidé, kteří se musí stravovat bezlepkově, o svůj voňavý pecen chleba nemusí přijít. Pouze vyměňte pšeničnou mouku za pohankovou.

Startovací kvásek budete muset nechat probouzet déle:

Připravte si 15 ml vody a 15 g mouky. Vše vložte do čisté sklenice, zamíchejte a uzavřete.

Druhý až čtvrtý den vždy odeberte 10 g kvásku a přidejte 10 g mouky a 10 ml vody.

Pátý a šestý den odeberte 10 g kvásku a přidejte 20 ml vody a 20 g mouky.

Sedmý a osmý den odeberte 10 g kvásku a přidejte 30 ml vody a 30 g mouky.

Devátý den odeberte 10 g kvásku a přidejte 40 ml vody a 40 g mouky.

Při dokrmování odeberte 5 g kvásku a přidejte 20 ml vody a 20 g mouky.

Jak se o kvásek starat?

Aby byl kvásek zdravý a sloužil svému účelu, je nutné mu věnovat pozornost. Pokud z něj denně nepečete, nechte ho uložený v lednici v uzavřené sklenici. 1x týdně ho ale musíte nakrmit. Vytáhněte ho a odeberte z něj asi 5 g. Toto množství můžete buď vyhodit nebo použít například do polévky. Nyní přidejte 20 ml vody a 20 g stejné mouky, jakou jste použili na začátku. Skleničku uzavřete a nechte jeden den na lince prokvasit. Poté ji vraťte zpět do lednice. Kvásek přikrmujte pravidelně, jinak by vám mohl umřít.

