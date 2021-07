Nejlepší lák na nakládané okurky: Zůstanou v něm křupavé a nezkazí se

Kyselé okurky! Kdo by je nemiloval. Jsou oblíbené mezi dětmi, milují je naši muži, dáme si je po dlouhé noci a patří k mnoha jídlům. Bramborový salát bez nich si ani neumíme představit.

Zdroje:

magazin.recepty.cz

www.vareni.cz

i-recepty.webnode.cz

Všechny si jistě přejeme, aby naše okurky byly křupavé, měly pěknou barvu. Někdo je preferuje pikantnější, jiný zase sladko-kyselé. My vám zde nabídneme tradiční recept, který dělaly nejčastěji naše babičky a maminky. I když se toho možná bojíme, není to nic složitého:

Kromě nakládaček potřebujete jen trochu zeleniny, koření, ocet, vodu, cukr, pár snítek kopru, sklenice a dobře těsnící víčka.

Do láku lze přidat to, co máme rádi - česnek nebo chilli Zdroj: Profimedia

Recept dodáme!

Důležité je ještě před samotným zavařováním věnovat dostatečnou pozornost sklenicím a víčkům a dobře si je připravit, aby okurky nezkvasily nebo nechytly plíseň a veškerá práce tak nepřišla vniveč.

Sklenice je potřeba před začátkem zavařování důkladně umýt v horké vodě se saponátem nebo v myčce na co nejvyšší teplotu. Poté je dobré je ještě jednou prolít vařící vodou, popřípadě se doporučuje je zahřívat v troubě na plechu s vodou po dobu 10 minut při 100 °C, jako byste zavařovali.

I víčka je potřeba pořádně umýt, ale pozor, abychom nestrhli gumičku.

Vše necháme uschnout na čisté utěrce.

Také okurky je potřeba dobře očistit, nejlépe kartáčkem, každou zvlášť. Před samotným umytím je koupeme pár hodin ve studené vodě.

Suroviny na cca 15 sklenic

6–7 kg nakládaček stejné velikosti, mrkev, křen, cibule, hořčičné semínko, čerstvý kopr,

hřebíček, nové koření, celý pepř, bobkový list, mletá skořice

Na lák (6 litrů):

4,5 l vody

1,5 l octa

19 dkg soli

36 dkg cukru

krupice

60 ks umělého sladidla Sacharin

Recept na nakládané okurky

1. Připravte si nálev. Do velkého hrnce nalijte vodu a přidejte cukr krupici, sůl a umělé sladidlo. Promíchejte a nezakryté přiveďte k varu. Až začne obsah hrnce vřít, přidejte ocet, zamíchejte a vařte 5 minut. Odstavte a nechte vychladnout.

2. Do každé z čistých a suchých sklenic na dno dejte ½ lžičky hořčičného semínka, 5 kuliček pepře, 4 kuličky nového koření, 1 hřebíček, kus bobkového listu, na špičku nože mleté skořice a podle chuti kopr i se stonkem.

3. Pečlivě umyté okurky zbavte zbytků stonku, naskládejte do připravených sklenic a proložte vždy kolečky oškrábané mrkve, malými kolečky oloupaného křenu a plátky menší oloupané cibule, pokud máte rádi. Stejně tak je možné přidat česnek nebo chilli.

Připravit dokonalý lák často vyžaduje více pokusů Zdroj: Profimedia

4. Obsah naplněných sklenic zalijte zchladlým lákem, hrdlo pečlivě otřete papírovým ubrouskem a zavíčkujte.

5. Sterilizujte 20 minut při teplotě 80 °C. Teplota je nesmí přesáhnout, protože při vyšší teplotě ztratí okurky svoji zelenou barvu, zežloutnou a změknou.

6. Zavařovat můžete i v myčce na nádobí, naplněné a dobře uzavřené sklenice do ní naskládejte a zvolte program na 70 stupňů.

7. Sklenice je dobré rychle ochladit: Ještě horké je přemístit do dřezu s trochou horké vody a postupně připouštět vodu studenou. Lepší je mimo sklenice, aby nepopraskaly.

6. Zavařené okurky nechte před konzumací pár týdnů odležet.

Dobrou chuť!