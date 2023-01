Tajný recept na dokonalé langoše: Jsou lepší než ty původní z Maďarska

Jídlo jen tak do ruky, kterému odolá jen málokdo. Langoše mají dlouholetou tradici a jejich chuť je nezaměnitelná. Usmažte si domácí langoše, máme pro vás tajný recept, který slibuje opravdovou lahůdku.

Často se prodávají na vánočních či velikonočních trzích, nebo u stánku na koupališti. Jejich chuť je nezaměnitelná a čas od času podlehne pokušení dát si langoš skoro každý. V podstatě se jedná o pochoutku jen z několika ingrediencí, kterou hravě zvládnete vyrobit i doma. Doma navíc bude o trochu zdravější, určitě je totiž nebudete smažit na přepáleném oleji, jak je tomu ve stáncích s rychlým občerstvením.

Na langoše můžete dát cokoliv. Nejčastěji vede česnek, sýr a kečup. Zdroj: shutterstock

Návštěva z Maďarska

Původem jsou langoše z Maďarska, postupně se rozšířily do Rumunska, na Ukrajinu, Slovensko i k nám. Jedná se v podstatě o velmi jednoduché jídlo, na suroviny nenáročné. Základem je mouka, kvasnice a mléko. Dělat je můžete naslano, nic však nepokazíte, pokud je zkusíte i ve sladké variantě. Dříve se langoše opékaly v těsné blízkosti plamenů v pecích, moderní doba však nahrála spíše použití fritéz či jejich smažení na pánvi. A jak se tedy ty nejlepší langoše dělají?

Mrkněte se na video:

Základ langošů tvoří hladká mouka. Do mísy jí prosejte 500 gramů. Těsto je kynuté, proto je důležité nechat vzejít kvásek nebo aktivovat kvasnice. Mírně ohřejte 300 mililitrů mléka a do něj rozdrobte celou kostku droždí. Přisypte půl lžičky cukru, přikryjte utěrkou a dejte na teplé místo odstát. Tady by se mohla stát zásadní chyba. Mléko by mělo být skutečně vlažné až mírně teplé. Pokud by bylo příliš teplé, kvasnice byste zahubili a těsto na langoše by nevykynulo.

Správně nakynuté těsto zaručí nadýchané langoše. Zdroj: shutterstock

Vypracujte těsto

Mouka se prosévá z několika důvodů. Za prvé v ní nezůstanou hrudky, které se pak z těsta dostávají špatně, za druhé bude těsto nadýchanější. K mouce přisypte půl lžičky soli a přidejte dvě vrchovaté lžíce zakysané smetany, díky ní těsto nádherně zvláční. Zkontrolujte kvásek. Pokud je naběhnutý a tvoří bubliny, přelijte jej do mísy s moukou. Pokud máte kuchyňského robota, využijte jeho sílu, pokud ne, budete muset těsto vypracovat hezky ručně. Těsto by v žádném případě nemělo být příliš tuhé, jinak by byly tuhé i langoše. Jakmile máte vypracováno, mísu přikryjte čistou utěrkou a dejte na teplé místo odpočinout, dokud nezdvojnásobí svůj objem.

Vzhůru na langoše

Těsto krásně vyběhlo a je jako obláček? To je ten správný moment, kdy jej z mísy přesunout na pomoučený vál, posypejte moukou a vždy uřízněte kus těsta, rukou jej roztáhněte do tvaru placky a pokračujte v činnosti, dokud vám těsto nedojte. V hlubším hrnci rozpalte řepkový olej, langoš vždy ještě trochu roztáhněte prsty a smažte z obou stran dozlatova.

S langoši můžete experimentovat, lahodná je sladká varianta s medem nebo zavařeninou, skvělé jsou i plněné. Zdroj: shutterstock

Plněné langoše

Těsto na langoše je hotové, ale nebaví vás klasické placičky? Nevadí, zkuste langoše naplnit. Na pánvi si opečte slaninu. Připravte si směs ze zakysané smetany, utřeného česneku a bylinek. Vezměte kousek těsta, rozválejte placku a doprostřed položte slaninu, trochu kvalitního kečupu a připraveného česnekového dipu. Vše zasypejte oblíbeným nastrouhaným sýrem. Zabalte do úhledného šátečku. Opět usmažte z každé strany dozlatova.

Zdroje: www.youtube.com, www.kucharkaprodceru.cz