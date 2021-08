Jak jednoduše připravit skvělé Caffe Latte doma, bez kávovaru a za pár korun

Caffe Latte patří mezi nejoblíbenější nápoje vůbec. Voňavá káva ve spojení s nadýchanou pěnou jednoduše navodí relaxační atmosféru i uprostřed náročného dne. Připravte si tuto lahůdku i doma.

Domácí Caffe Latte sice nikdy nebude tak dokonalé jako od profesionálního baristy, to však neznamená, že v omezených podmínkách nedocílíte skvělé kávovo-mléčné chuti. Stačí dodržet pár zásad.

Pro milovníky kávy

Jednoduché Caffe Latte si můžete vyrobit i z instantní kávy. Pokud však máte čas a vybavení, připravte si ho z kvalitní a čerstvé zrnkové. K ní budete potřebovat i mlýnek na kávu, french press nebo jinou pomůcku na výrobu kávy, jako je moka konvička, překapávač dripper apod., plnotučné mléko a šlehač. Pokud si budete připravovat oblíbené „latéčko" z instantní kávy, potřebuje navíc pouze šlehač. Ten lze pořídit od 50 korun výše. Jedná se o elektrickou minimetličku, s jejíž pomocí si připravíte mléčnou pěnu.

Jednoduché Caffe Latte si můžete vyrobit i z instantní kávy. Zdroj: robertsre/Shutterstock.com

Jak napěnit mléko - ruční elektrický šlehač

Základem Caffe Latte je bohatě napěněné mléko. Jak si ho připravit? Do konvičky nalijte cca 200 ml teplého plnotučného mléka. Jemně ji nakloňte a spirálku ponořte šikmo ke stěně těsně pod hladinu. Uprostřed nádoby se vám vytvoří vír. Pokud v mléce uvidíte bubliny, jemně je sklepněte, zakružte konvičkou, aby se se zbývající tekutinou promísily a šlehejte dál.

Základem Caffe Latte je bohatě napěněné mléko. Zdroj: Vitaliya/Shutterstock.com

Vychytávka pro spořivé

Pokud nechcete investovat do spirálovitého šlehače a máte doma french press, můžete zkusit napěnit mléko touto pomůckou. Nalijte ho do skleněné nádoby a pak sítkem „pumpujete“ nahoru a dolů, dokud se vám nevytvoří načechraná pěna. Buďte však opatrní. French press je křehčí než ruční šlehače. Pokud ho použijete, kávu si udělejte před šleháním.

Jak udělat Latte bez kávovaru

Hotovu mléčnou pěnu nalijte do sklenice nebo vyššího hrnečku. Měla by sahat cca do tří čtvrtin. Minutu a půl ji nechte odstát, aby se oddělila od mléka. Nyní přichází na řadu předem připravená káva. Nápoj opatrně lijte po stěně, aby se vám nesmíchala s mlékem. Měla by se vám tak vytvořit prostřední vrstva. Pokud si Caffe Latte sladíte, cukr můžete přidat buď do mléka ještě před šleháním, nebo do kávy.

Zdroje: www.milota.sk, gabrielle.cz, kavomil.cz