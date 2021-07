Jak v horkých dnech připravit nejlepší ledovou kávu snadno a bez kávovaru?

Káva obecně patří k nejpopulárnějším nápojům, bez kterého si mnozí nedokážou svůj den představit. Její popíjení však může být problémem v létě, kdy ne každý má během slunečných a teplých dnů chuť usrkávat horké nápoje. Proto mnozí sahají po její ledové variantě, která je leckdy i mnohem chutnější než tak klasická. Jen je třeba držet si jistého postupu. Zkuste místo instantní kávy použít klasická kávová zrna. Výsledek rozhodně stojí za to!

Zdroje: kavomil.cz, toprecepty.cz

Léto je přesně tím obdobím, kdy se lidé na čas vzdávají horkých nápojů. Na řadu se tak dostávají ledové čaje a ledové kávy. Právě u ledové kávy ovšem vyvstává jistý problém. Mnozí ji totiž připravují z instantního prášku, se kterým je příprava sice o dost rychlejší, avšak výsledek nemusí být vždy dobrý. Pro výrobu skvělé ledové kávy plné chuti proto sáhněte po klasických kávových zrnech. Pokud máte doma mlýnek, můžete si kávu pro ještě lepší výsledek sami umlít. V opačném případě zakupte kávu již mletou.

Technika cold brew je stále populárnější. Zdroj: Shutterstock.com

Příprava kávy pomocí techniky cold brew

Termín „cold brew” jste možná už někdy zaslechli. Co ale vlastně znamená? V podstatě jde o extrakci kávy studenou vodou. Postup je nesmírně jednoduchý, je ovšem pravdou, že vyžaduje jistý čas. Při technice cold brew se totiž mletá káva louhuje ve studené vodě, a to přinejmenším po dobu jedenácti až dvanácti hodin. Mnozí tuto techniku dokonce upřednostňují před klasickou přípravou kávy, neboť výsledný nápoj není tolik kyselý a je také mnohem sladší.

Pro přípravu cold brew kávy postačí větší nádoba, ale vhodnější je french press konvice. Na 100 gramů mleté kávy připadá jeden litr studené vody. Podle toho si sami můžete v závislosti na velikosti vaší konvice či nádoby určit, kolik kávy si připravíte. Samotný postup je pak nesmírně jednoduchý. Stačí kávu zalít studenou vodou a nádobu umístit do lednice, a to přinejmenším na zmíněnou dobu jedenácti až dvanácti hodin. Poté stačí kávu přecedit a nalít do sklenice naplněné kostkami ledu. Dle chuti můžete přidat i cukr či mléko. A skvělý a zároveň osvěžující nápoj můžete podávat!

Rychlá ledová káva

Pokud ale nemáte času nazbyt a ledovou kávu byste si rádi dopřáli během několika málo minut, sáhněte po její instantní podobě. Pro lepší výsledek se však snažte vybírat kvalitnější druhy káv. Příprava ledové kávy z instantního prášku je nesmírně jednoduchá a rychlá.

Instantní káva přípravu značně urychlí. Zdroj: Shutterstock.com

Budete potřebovat:

2 lžičky instantní kávy

voda

mléko

led

shaker či uzavíratelnou sklenici

Postup:

Do shakeru či uzavíratelné sklenice dáme několik kostek ledu, přisypeme instantní kávu a zhruba do půlky nádoby nalijeme studenou vodu. Shaker či sklenici dobře uzavřeme a pomocí třesavých pohybů kávu důkladně promícháme. S nádobou je třeba třást do té doby, než se v kávě začnou tvořit pevné bublinky. Následně můžeme nápoj přelít do skleničky a dosladit cukrem či přidat mléko. A nápoj je připravený na podávání.