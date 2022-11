Domácí listové těsto, které se povede každému. Postup krok za krokem

Dřív bývalo listové těsto „za babku“, dneska už za něj platíme v řádu desítek korun. My vám poradíme, jak si ho můžete udělat levně a doma.

Aby bylo jasno, za listové těsto vděčíme středověkým křižákům, kteří ho spletitými cestami přivezli z daleké Střední Asie do Evropy. Říká se ale, že původně nebylo tak lahodné jako dnes. Jeho současnou podobu předurčil francouzský šéfkuchař Antonin Carême, který pomocí másla a pravidelného rozvalování a překládání vytvořil vrstvené, křehké a lahodné těsto. Není divu, že mu ve Francii říkají millefeuille – tedy tisíc lístků, jako tisíc vrstviček. A vy si tuhle křehkou dobrotu můžete vytvořit i doma. Jak?

Máslové „srdce“ těsta

Nemusíte mít strach, příprava není tak náročná a zvládnou ji i začátečníci. Nicméně počítejte s tím, že zabere čas. Proto doporučujeme udělat listově těsto ve vícero dávkách a ty, které bezprostředně nevyužijte, si zamrazte na příště.

Nás inspiroval postup přípravy těsta z videa Helenčino pečení. Jak na to? Podívejte se ve videu:

Na hrubém struhadle nastrouhejte 250 g másla. Přisypte do něj 50 g hladké mouky a vše zpracujte do hutného tukového těsta, které zabalte do pečicího papíru a dejte na 30 minut do lednice.

Mezitím v míse prosejte 300 g hladké mouky. Přidejte k ní 3 žloutky, 150 ml vody, ½ lžičky soli a 1 lžíci octa. Ze surovin vypracujte řídké těsto, které nechte zhruba 30 minut odpočinout. Hotový bochánek rozválejte na placku s tím, že střed nechte silnější než kraje. Doprostřed položte „tukový základ“, který jste měli v lednici. Pak ho zabalte vnějším těstem jako dáreček. Máte hotovo?

Aby listové těsto dostalo svou křehkost a vrstevnatost, musí se opakovaně překládat. Zdroj: Profimedia

Dokonalé spojení

Těsto rozválejte do obdelníku. Levou část přeložte ke středu a pravou přes ní. Vzniknou vám tak tři vrstvy těsta. Hmotu zabalte do folie a dejte na půl hodiny do lednice. Poté opět těsto rozválejte do obdelníku, levou i pravou část přiložte ke středu těsta a pak oba okraje dejte přes sebe. Vzniknou vám tak čtyři vrstvy těsta. které opět uložte na půlhodinku do lednice. Celý postup zopakujte ještě dvakrát, přičemž střídejte přeložení do dvou či čtyř vrstev.

Štrúdly, košíčky, šneci...

Hotové listové těsto zabalte do folie a uložte do lednice. Jeho výsledná váha je 800 gramů. Můžete ho použít jak naslano, tak i nasladko. Záleží na tom, co dobrého najdete v lednici. Výborné jsou různé sladké jablečné štrúdly, ale i slané šneky se sýrem, klobásou.

Náš tip: Vytvořte z těsta košíčky, které po upečení můžete plnit různými slanými sýrovými náplněmi. Takové pohoštění na slavnostním stole nikdo nepřehlédne.

Z listového těsta vyrobíte slané i sladké dezerty. Zdroj: Profimedia

