Trik, jak udělat fantastické lívance a zužitkovat červený rybíz ze zahrady

Lívance jsou menší než klasické francouzské palačinky, nadýchané a typicky podávané s javorovým sirupem, alespoň na americký způsob. Jak udělat lívance a použít skvělý rybíz ze zahrady? Není to nic těžkého a strávníky změna jistě potěší!

Zdroje: www.bbc.co.uk, www.cdkitchen.com

Lívance čili americké palačinky

Na lívancích skutečně není nic složitého. V některých domácnostech možná stále naleznete litinové lívanečníky, které se používaly dříve, než jsme vůbec o americké verzi něco tušili. Bohužel lívanečník, tedy pánev se čtyřmi hlubšími kulatými částmi pro smažení lívanců není z mnoha pohledů úplně ideální. Zaprvé potřebujete docela dost oleje nebo jiného tuku, aby se vám sladké těsto nepřichytávalo a pak není úplně šikovný na otáčení lívanců. Omezený prostor na otočení lívance neodpovídá žádné obracečce světa, a proto je potřeba použít mnohem nešikovnější vidličky.

Zatímco tenoučké francouzské palačinky smažím rychle na poměrně velkém plameni, lívance potřebují trošku pomalejší smažení, aby se udělaly i vevnitř. Já používám stejnou pánev jako na velké palačinky, aby se mi lívance dařilo obracet, aby bylo nebylo třeba tolik oleje. Pánev je spíš jen pomaštěná.

Lívance jsou nadýchané menší palačinky podávané se sirupy a ovocem. Zdroj: Shutterstock.com / Anna_Pustynnikova

A co recept na lívance, ten nebude?

Ale jistě. Těsto připravíte za méně než 10 minut, ale můžete jej také nechat krátce odležet v lednici.

Připravte si:

135 g hladké mouky

1 kávovou lžičku kypřicího prášku

půl lžičky soli

2 polévkové lžíce moučkového cukru

130 ml mléka

1 velké rozšlehané vejce

2 polévkové lžíce rozpuštěného, ale ne horkého, másla

Připravte si dvě misky, jednu na suché suroviny a druhou na tekuté. Do první velké mísy přes sítko přesejte veškeré suché ingredience. V druhé misce vyšlehejte společně mléko a vejce. Přidejte rozpuštěné máslo a krátce šlehejte, až se vše spojí. Tekutou směs přelejte k suchým surovinám a vymíchejte do hladkého těsta bez hrudek. Nyní můžete nechat těsto chvilku odstát a nachystat se na smažení. Mnohé hospodyňky používají na smažení máslo, ale víme, že to není ideální, pokud nejde o přepuštěné. Klidně použijte slunečnicový nebo řepkový olej, ale jen trošku. Lívance by neměly být mastné. Právě naopak. Smažte do zlatova po obou stranách. Já obvykle začínám lívanci velikosti dlaně, ale když mi to začne jít, a pánev má správnou teplotu i pomaštění, klidně je dělám i o něco větší.

A co ten rybíz? Proč ho v receptu nevidím?

Pokud přidáte čerstvý rybíz do těsta na smažení, možná se vám i podaří udělat kompaktní lívance, ale rybíz má v sobě opravdu hodně šťávy, takže budou příliš vlhké a trhavé. Proto se obvykle do těsta používá rybíz sušený, ale na ten je teď ještě brzy. Nezbývá než rybíz použít ke zdobení, třeba v kombinaci s řeckým jogurtem, tvarohem či cottage sýrem. Anebo si udělejte sirup!

Lívance můžeme připravit i na pánvi. Pokud přidáte čerstvé ovoce může být příliš vlhký a trhavý. Zdroj: Dean Drobot / Shutterstock.com

Rybízový sirup na lívance

Sirup na lívance není žádné kouzlo a ovoce ze zahrady promění na lepkavou tekutinu výbornou k dochucení lívanců. Sirup můžete udělat jen z rybízu anebo zkombinujte všechny letní dobroty ze zahrady. Různé druhy rybízu, třešně, jahody nebo maliny rozmačkejte, můžete je mírně zahřát nebo nechat na slunci i celý den, aby ovoce pustilo veškerou šťávu. Pořádně ovoce vymačkejte, protože budete používat jen tekutinu. Poměr ovocné šťávy k cukru by měl byt asi 1:2. Ano, to je poměrně dost, ale jde o sirup a rybíz je velmi kyselé ovoce. Šťávu s cukrem můžete pomalu svařit v rendlíku na malém plameni. Důležité je, aby se veškerý cukr rozpustil a sirup prošel varem. Takový vám vydrží i velmi dlouhou v uzavřené lahvi nebo zavařovací sklenici. Po otevření jej spotřebujte do čtrnácti dnů na lívance, palačinky, zmrzlinové poháry nebo přípravu nápojů.