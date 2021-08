Nejlepší recept na meruňkové knedlíky. Nadýchané, jak je dělaly naše babičky

Ovocné knedlíky patří ke stálicím české kuchyně, a to hlavně v létě, kdy dozrávají nejrůznější sladké plody na našich zahrádkách. Mezi ty nejoblíbenější patří knedlíky meruňkové. Receptů existuje nepřeberné množství, ale ten, podle kterého je připravovaly naše babičky, rozhodně zůstane nepřekonán. Navíc je nesmírně snadný a zvládne jej naprosto každý.

Právě nyní je nejideálnější čas na sběr meruněk, které zrají od poloviny července až do září. A někteří se jistě dočkali velmi hojné úrody. Přemýšlí však, co s oranžovými šťavnatými plody dělat, aby se jim podařilo zužitkovat celou nadílku. Na řadu tak přichází zavařování, příprava meruňkového džemu, pečení lahodných koláčů anebo vaření ovocných knedlíků. A právě meruňkové knedlíky jsou pokrmem, bez kterého si mnozí nedokážou léto vůbec představit.

Zralé meruňky jsou zbarvené oranžově. Zdroj: Lipik Stock Media / Shutterstock.com

Meruňky a jejich vliv na zdraví

Meruňky zdaleka nejsou jen chutným ovocem s širokou škálou využití, ale mají i blahodárný vliv na lidské zdraví. Obsahují velké množství vitamínů a minerálů, díky čemuž posilují imunitu, a dokonce zlepšují náladu. Stejně tak potlačí únavu a pomáhají se soustředěním. Kromě toho se v nich nachází nezvykle vysoký podíl jistého typu karotenu, a to prekurzoru vitamínu A, a také vitamín C. V důsledku obsahu těchto látek tak meruňky skvěle fungují i proti stárnutí buněk a omlazují.

Mají ale i stinnou stránku. Nadměrné konzumaci meruněk by se měly vyvarovat těhotné ženy, neboť tyto oranžové plody mají vysoký obsah mědi. Stejně tak by měli meruňky konzumovat střídmě lidé, jež často trpí na průjmy a trávicí obtíže.

Nadýchané meruňkové knedlíky

Meruňkové knedlíky jsou ze všech ovocných knedlíků dost možná vůbec nejoblíbenější. Každý má ve své kuchařce vlastní recept, dle kterého je pravidelně připravuje. Jeden postup přípravy se však těší o něco větší oblibě než ty ostatní. Zkuste si uvařit meruňkové knedlíky přesně tak, jako to dělaly naše babičky.

Do knedlíků můžete vkládat půlky meruněk, ale i meruňky celé Zdroj: Shutterstock.com

Budete potřebovat:

500 gramů hrubé mouky (plus další mouku na podsypávání)

60 gramů cukru krupice

250 mililitrů mléka

75 gramů másla

1 vejce

6 větších meruněk

1 lžičku soli

Na servírování:

tvrdý tvaroh

moučkový cukr

rozpuštěné máslo

Postup:

Vezměte si větší mísu a rozmíchejte v ní mouku s rovnou lžičkou soli a s cukrem. Poté si v rendlíku ohřejte mléko s máslem, a to téměř k bodu varu. Horké mléko s máslem vlijte do mouky a mísu okamžitě na 5 minut přiklopte, aby mouka pohltila vlhkost. Po pěti minutách do celé směsi klepněte vejce a vypracujte hladké a měkké těsto. Výsledné těsto by mělo být lepkavé, pokud by se vám však zdálo až příliš tekuté nebo naopak husté, přidejte podle potřeby mouku a mléko.

Na sporáku v hrnci přiveďte k varu větší množství vody. Během toho, co se bude voda ohřívat, opláchněte, očistěte a vypeckujte meruňky. Namočte si ruce, aby se na ně těsto nelepilo, a odtrhávejte z něj kousky. Z nich v dlani vytvarujte placky a do každé vložte jednu půlku meruňky. Poté knedlíky dobře uzavřete, aby z nich nevytékala šťáva. Knedlíky postupně pokládejte do horké vody a vařte zhruba 8 minut. To, že jsou hotové, poznáte tak, že vyplavou na hladinu.

Hotové knedlíky na talíři posypte strouhaným tvarohem, moučkovým cukrem a přelijte rozpuštěným máslem. Dobrou chuť!

Zdroje: living.iprima.cz, magazin.recepty.cz, celostnimedicina.cz