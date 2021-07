Meruňková marmeláda podle našich babiček: Klasický recept zůstane nepřekonán

Sklizeň meruněk započala a mnozí zahrádkáři přemýšlejí, jak svou úrodu zužitkovat. Stejně jako ostatní druhy ovoce, i meruňky mají rozsáhlou škálu využití. Někteří dávají přednost úžasným ovocným knedlíkům, jiní se zase pouští do pečení koláčů či zavařování. A právě s konzervací souvisí i výroba lahodné meruňkové marmelády. Vyzkoušejte recept našich babiček, jehož výsledek vás naprosto uchvátí.

Léto je přesně tou roční dobou, během níž naše zahrádky vydávají své chutné plody. Ať už jde o jahody, angrešt, broskve či meruňky, s jejich dozráváním vždy přichází otázka, jak ovoce zužitkovat. A právě poslední zmíněné meruňky se nejen skvěle hodí na přípravu ovocných knedlíků, ale také výrobu chutných marmelád. Receptů existuje nepřeberné množství, ten klasický ovšem rozhodně zůstane nepřekonán.

Meruňky jsou oblíbeným letním ovocem. Zdroj: yuris / Shutterstock.com

Příprava meruněk a sklenic

V první řadě je nutné všechny plody zkontrolovat, zda jsou zdravé. Menší defekty či otlačeniny ničemu nevadí, pokud si však u některého kusu všimnete plísně, nekompromisně ho vyhoďte. Stejně tak je nutné sterilizovat všechny sklenice, ve kterých budete výslednou marmeládu uchovávat. Jde o to, aby byly nádoby skutečně čisté. Pokud by nebyly, hrozí riziko rozvoji plísní, které by vaši snahu okamžitě pohřbily a vy byste se mohli se svou marmeládou rozloučit.

Meruňková marmeláda

Klasický recept na meruňkovou marmeládu vyžaduje pouze dvě suroviny – meruňky a cukr. Nepřidávají se do ní žádné konzervanty, želatina ani ztužovače. Díky tomu skutečně vynikne chuť meruněk a sami se můžete radovat z pocitu, že si dopřáváte opravdu přírodní produkt.

Klasický recept dá vyniknout té pravé chuti meruněk. Zdroj: Shutterstock.com

Budete potřebovat:

1,5 kilogramu vyzrálých meruněk

500 gramů krupicového cukru

Postup:

Meruňky dobře opláchněte, rozkrojte a vypeckujte. Následně je pomelte nebo mixérem rozmixujte na pyré. Do rozmačkaných meruněk přimíchejte 250 gramů cukru a zbytek cukru si odložte. Meruňky s cukrem dobře promíchejte a směs vložte do chladničky, ideálně přes noc. Druhý den do směsi přidejte zbylých 250 gramů cukru a přiveďte k varu. Následně stáhněte plamen a marmeládu pozvolna vařte asi 45 minut. Pokud se chcete ujistit, že je marmeláda správně uvařená, zkuste test s talířkem. Odeberte trochu marmelády a dejte ji na talířek. Nechte zchladnout a talířek nahněte. Pokud marmeláda neteče, je hotová.

Následně marmeládu nalijte do předem připravených a čistých sklenic, uzavřete a nádoby otočte dnem vzhůru. Po deseti minutách je můžete opět otočit víčkem nahoru a nechat vychladnout při pokojové teplotě. Marmeládu uchovávejte v chladu a mimo dosah denního světla.