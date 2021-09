Jak udělat nejlepší poctivou mramorovou bábovku. Vsaďte na trik naších babiček

Čajem a bábovkou. Tím většinu z nás hostila babička při nedělní návštěvě. Upečte si nadýchané a na jazyku rozplývající se jemné pečivo. Je to jednoduché.

Bábovka do české kuchyně rozhodně patří. Nejenže má typickou chuť, ale pyšní se také charakteristickým tvarem. S největší pravděpodobností pochází z Německa. K nám se dostala už v 15. století. V našich zemích nejčastěji připravujeme dvoubarevnou, mramorovou bábovku sypanou moučkovým cukrem.

Nadýchaná bábovka

Aby byla bábovka pěkně nadýchaná, je nutné těsto nadlehčit. V tradičních českých receptech se používá nejčastěji máslo a krupicový cukr. Tyto ingredience se musí tzv. utřít. Cukr kolem sebe vytvoří vzduchové bublinky a máslo zhruba dvojnásobně zvětší svůj objem, zesvětlá a bude vypadat jako pěna. Podle našich babiček by se máslo s cukrem mělo „prohánět" po míse alespoň půl hodiny. Pokud na tento starý trik nemáte čas, použijte kuchyňský robot. Nezapomeňte však, že vaším cílem je vyrobit máslovou pěnu.

Je důležité, na jak vysokou teplotu budete bábovku péct. Zdroj: Ketut Mahendri/Shutterstock.com

Pozor na vysokou teplotu

Bábovka z třeného těsta nemá ráda vysokou teplotu. Abyste zabránili popraskání pečiva, pečte ho maximálně na 160 stupňů Celsia. Zamezíte tím také vytvoření pevné kůrky.

Jak bábovku vyklopit z formy

Bábovku zvládnou upéct i kuchaři-začátečníci. Někdy se však stane, že se dezertu nechce z jeho krásné formy. Proto bábovku vyklápějte ještě za tepla, ihned, jak ji vyndáte z trouby. Pokud gravitace nepomáhá, položte na formu mokrou a studenou utěrku. Poté zkuste bábovku znovu vyklopit.

Mramorová bábovka

Na lahodnou babiččinu bábovku budete potřebovat 200 g másla, 200 g krupicového cukru, 1 vanilkový cukr, 4 vejce, 300 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, šťávu z citronu, 2 dcl mléka a 3 lžíce kakaa.

S tvorbou bábovky vám mohou pomoci i děti. Zdroj: fizkes/Shutterstock.com

Jak udělat mramorovou bábovku

Máslo nechte chvíli povolit a pak ho utřete s krupicovým a vanilkovým cukrem do pěny. Poté přidejte vejce, mouku, kypřící prášek a trochu citronové šťávy. Tuhé těsto zřeďte 2 dcl mléka. Do vymazané a vysypané formy nalijte 2/3 těsta. Do zbylého nasypejte kakao a důkladně promíchejte. Poté ho nalijte do formy. Pečte na 160 °C asi 45 minut. Že je bábovka hotová poznáte podle toho, že se na kuchyňský nůž nebo špejli, které jste do pečiva zapíchli, nelepí těsto.

Zdroje: www.kucharkaprodceru.cz, www.ceskatelevize.cz