Přidejte do kynutého těsta tuto tajnou ingredienci. Bude nadýchané jako obláček

Kynuté těsto je v kuchyni jedno z nejvděčnějších. Dobroty z něj se pečou snad ve všech světových kuchyních. I u nás je velmi oblíbené. Kdo by si rád nepochutnal na čerstvých bagetkách, plněných koláčích nebo nadýchaných brioškách vonících máslem? Postup přípravy těsta je jednoduchý, ale ne vždy vydrží těsto krásně vláčné a nadýchané i do druhého dne. Podívejte se na pár triků, jak připravit to nejvláčnější kynuté těsto a jak třeba i urychlit jeho kynutí.

Vláčné a nadýchané bývá kynuté těsto první den, pak se jeho vlastnosti mění a na chuti i konzistenci trochu ztrácí. Existuje ale způsob, jak těsto ještě více zvláčnit. Další malou nevýhodou kynutého těsta je delší proces výroby. Naštěstí existuje několik vychytávek, které vám pomohou s těstem pracovat tak, aby byl výsledek naprosto božský.

Tajná ingredience pro vláčnost

Nadýchané pečivo, sladké i slané, je pochoutka. Představte si, že si jej dokážete upéct sami! Není na tom nic těžkého a pomůže vám jedna jediná ingredience.

Jak udělat rychlé kynuté těsto bez kuchyňského robotu? Podívejte se na video:

Tajná ingredience našich babiček

Tajemstvím, které používaly už naše babičky, bylo pár kapek octa přidaných do těsta. Kyselá tekutina pomůže urychlit a podpořit proces kynutí. Kvasnice budou díky malému množství octa pracovat intenzivněji. Bublinek, které v důsledku tvoří těsto kypré a nadýchané, bude výrazně víc.

Klíčem k úspěchu je i volba kvalitních ingrediencí. Hodně záleží na použité mouce, na její kvalitě, obsahu lepku a jejím prosátí.

Vždy mouku do mísy prosívejte, dostanete do ní vzduch a těsto bude nadýchanější a vláčnější. Kromě toho nikdy nezapomeňte vyndat všechny chladné ingredience z lednice předem. Pokud byste je do těsta použili studené, těstu se příliš chtít kynout nebude. Pustíte-li se ale do přípravy těsta s teplými surovinami, nebo alespoň s těmi, co mají pokojovou teplotu, těsto rozhodně nakyne rychleji.

Naše babičky velmi dobře věděly, jak na krásné vláčné těsto, které vždy vykyne. Zdroj: Shutterstock

Zavřete okna

Kynuté těsto nemá rádo průvan. Mohlo by dojít k jeho zdrcnutí a splasknutí. Proto na kynuté těsto neotevírejte okno. Raději jej dejte na teplé bezpečné místo, kde mu bude příjemně. Vždyť i naše babičky jej nechávaly kynout pod duchnami! Vy můžete vyzkoušet stejnou metodu a zabalit vypracované těsto do peřin, nebo použijte horkou vodu.

Jak na to? Ohřejte vodu, nemusí být úplně vroucí a přelijte ji do mísy nebo hrnce. Nádobu, ve které těsto kyne, na ni postavte. Teplo, které bude voda uvolňovat, těstu pomůže rychleji vykynout.

Všechny ingeridence by měly mít pokojovou teplotu. Tekutiny by měly být teplé, ale ne moc, aby neuškodily kvasnicím. Zdroj: Shutterstock

Tip na závěr

Zkuste těsto připravit jako Japonci. Ti používají speciální, ale jednoduchou metodu tang zhong, díky níž je kynuté těsto naprosto božské.

Vtip je v přípravě speciální jíšky z mouky a vody, která se do kynutého těsta přidá. Z receptu vezmete část mouky a doplníte ji v poměru 1:5 tekutinou z původního receptu (díl mouky na 5 dílů tekutiny). Vymícháte na středním plameni „jíšku“, v ideálním případě by její teplota neměla přesáhnout 65 stupňů Celsia. Jíšku pak necháte zchladnout na pokojovou teplotu a přidáte ji do těsta. To vypracujte, jak jste zvyklí.

Zdroje: www.youtube.com, www.akcniceny.cz, www.maskrtnica.cz