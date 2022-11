Triky profesionálů, jak připravit ty nejlepší řízky. Už je nebudete dělat jinak!

Rádi si zajdete do restaurace na vynikající řízek? A proč si stejně dobrý neuděláte doma? Naučte se pár fíglů a pochutnejte si na řízku stejně dobře jako v restauraci. Jak udělat nejlepší řízky?

Řízek. Sbíhají se vám sliny? Většina obyvatel naší země to tak má a vlastně se není čemu divit, protože řízky má rád snad každý. Nebo znáte někoho, kdo ho s bramborovou kaší k obědu odmítne?

Smažení řízků sice není pro hospodyňky úplně oblíbená činnost, ale výsledek stojí za to. Když si každý člen domácnosti pomlaskává a s chutí si ještě jeden řízek přidá. Co jeden, klidně tři! To je pak spokojená i samotná hospodyňka.

Maso na řízky vybírejte podle svých preferencí. Zdroj: Profimedia

Vybrat maso je důležitý úkon

„Řízek si připravte z toho, co máte rádi. Někdo holduje vepřovému a sáhne po prorostlé krkovici nebo kýtě, dámy dávají většinou přednost libovému masu a vybírají spíše mezi drůbeží,“ říká řezník, který se tímto povoláním zabývá celý svůj dosavadní život.

Jestliže jste milovníkem libového masa, kupte si vepřovou kotletu, děti milují šťavnatou a jemnou chuť vrchní části kýty. Krkovice, to je podle pánů pořádný kus flákoty, ale ne každý holduje prorostlému masu. Jestliže chcete kompromis, sáhněte po malém ořechu neboli květové špičce, dočkáte se jemně prorostlého kusu masa, které je šťavnaté a jeho chuť vás „položí na lopatky".

Šťavnatý řízek, kdo by odolal

Kdo by neměl rád šťavnaté masíčko. Doma se mnohdy ale bojíte toho, že bude maso nepropečené a raději ho necháte v oleji o něco déle. Tím pádem budete mít jistotu, že sice na krvavou část nenarazíte, ale šťavnatosti se nedočkáte.

Po obalení řízky hned smažte. Zdroj: Profimedia

Ideální je maso nechat pár dnů odležet a jednotlivé kusy masa nakrájet na výšku 1,5 centimetrů. Řízek zlehka naklepejte, osolte (někdo rád s pepřem, někdo bez), obalte v trojobalu a smažte. V dnešní době se využívá samozřejmě nejčastěji olej, ale kdo má přístup k dobrému sádlu, také je to dobrá volba!

Sporák by měl být puštěný cirka na ¾ výkonu a teď to nejdůležitější – čas! Smažte tři minutky z každé strany. Abyste měli jistotu, první řízek po vyndání z pánve rozkrojte a přesvědčte se o stavu propečení. Nezdá se vám? Další kousky v oleji nechte smažit o něco déle. Uvádí se, že by doba smažení neměla překročit 5 minut z každé strany.

Tipy profesionálů:

Vajíčko na trojobal nikdy nenastavujte (někdo přidává malinko smetany nebo mléka, což by se nemělo).

Řízky by se neměly obalovat dlouho dopředu (vše zvlhne a strouhanka bude tvrdá).

Při smažení nedávejte na pánev moc řízků naráz (olej zchladne, řízek pak jím zbytečně moc nasákne).

Strouhanka je kapitolou sama o sobě, ale většina kuchařů se shodne na tom, že je nejlepší použít strouhanku čerstvě připravenou.

Zdroje: region.rozhlas.cz, magazin.recepty.cz, www.vareni.cz