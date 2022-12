Naše babičky uměly ten nejlepší adventní svařák: Starodávný trik s karamelem

Co by to bylo za zimu bez toho nejlepšího svařeného vína? Zahřeje vám celé tělo, nádherně provoní byt a připravený ho budete mít za chvilku. Zásadní ingrediencí není víno, ale koření, které na výrobu použijete. Jen tak bude váš svařák chutnat famózně!

Původ svařáku sahá až do dávné historie, kdy staří Římané hledali způsob, jak se ve válečných tažení na sever zahřát. Nejdříve potřebovali víno uchovat co nejdéle čerstvé, a tak ho zakonzervovali přidáním medu a citrusů. Poté je nenapadlo nic jiného, než zakonzervované víno ohřát a vypít. Jelikož jim teplý vinný nápoj příliš nezachutnal, vylepšovali jeho chuť všelijakým kořením. Tato kombinace se uchovala až dodnes, kdy se svařák stal každoroční součástí adventní atmosféry a vánočních trhů.

Použití klasického vína

Jak udělat pořádný svařák, který začíná karamelem, můžete vidět ve videu:

Na výrobu svařáku vám postačí základní stolní suché nebo polosuché víno. Ačkoliv se vyrábí svařák především z červeného vína, poslední dobou se stává oblíbeným i ten z bílého vína. Archivní vína lze také použít, ale jejich chuť výrazně změníte přidáním koření, a proto si je raději ponechte na jiné příležitosti. Vhodné jsou také ovocná vína, které kombinace koření a vyšší teploty náramně doplňuje. Abyste výsledný svařák měli trochu ostřejší, můžete při vaření použít trochu vodky, třtinového rumu, brandy, whisky, griotky nebo i ovocných likérů.

Víno vyberte podle toho, které vám chutná i samotné. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Volte správné koření

Pro skvělou chuť svařeného vína musíte volit to správné, výrazné koření. Mezi základní patří především skořice, hřebíček, badyán, kardamom, citronová nebo pomerančová kůra. Na severu přidávají do svařáku ještě nové koření, bobkový list, jalovec, muškátový oříšek, zázvor, anýz i fenykl. Jestliže vám bude svařák připadat moc ostrý, krásně ho zjemníte přidáním trošky pravé vanilky.

Klasický svařák za pár minut

Připravte si dokonalý svařák, který zvládnete za chvilku! Budete potřebovat 1 litr vína, 4 svitky skořice, 10-15 hřebíčků a 4 lžíce cukru. Do hrnce nalijte víno, přidejte cukru a koření. Směs zahřejte na 70-80 °C. Určitě víno nevařte, jinak by z něj vyprchal veškerý alkohol a zůstala by vám tak v hrnci pouze červená nebo bílá tekutina. Na závěr přidejte do skleniček kousky jablka nebo hrušky, rozinky, citrusy či brusinky, které dodají svařáku ovocný nádech.

Opilé ovoce dodá svařáku nový rozměr! Zdroj: GoncharukMaks / Shutterstock.com

Svařák z karamelového sirupu

Na jedinečný svařák budete potřebovat 250 g cukru, 3 svitky skořice, 5 hřebíčků, hvězdičku badyánu, rozloupaný kardamom, 100 ml kvalitního tmavého rumu, 1 l vína, 50 ml vody, citron a půl pomeranče. V hrnci rozpusťte cukr na karamel. Poté přidejte veškeré koření, přilijte vodu, rum a víno. Zahřejte na 70-80 °C. Nakonec vložte kolečka citronu a pomeranče do skleniček a zalijte zahřátým svařeným vínem. Nezapomeňte, že tento nápoj mohou pouze dospělí, nikoliv děti.

