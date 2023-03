Obložená mísa ve směru hodinových ručiček: Pohoštění jako od vídeňské hospodyně

Víte, čím vším se můžete řídit či inspirovat při přípravě jen zdálnivě obyčejné obložené mísy? Jednoduché pohoštění má svá pravidla, tradici, ale máme pro vás i praktické tipy, které byste měli vzít v úvahu.

Existují pravidla, jak připravit obloženou mísu?

Věděli jste, že příprava obloženého talíře nebo mísy může být i věda? Podívejte se na toto hezké video o tom, jak správně podle etikety nabídnout hostům sýrový talíř. Není to jen tak!

Obložená mísa ve směru hodinových ručiček

Například také kniha Dobré rady do každé kuchyně radí, jak připravit obložený talíř. Ideálně byste měli jednotlivé potraviny na míse seřadit od nejjemnějších po nejpikantnější chutě, a to ve směru hodinových ručiček.

I když je to určitě zajímavý způsob a autorka podotýká, že se díky tomu rozvinou krásně všechny vůně, nemusí být pro vaše účely nejvhodnější. Strávníkům neznalým tohoto způsobu servírování bude patrně jednodušší představit různé chutě postupně během setkání na různých talířcích, které budete servírovat jeden po druhém. Toužíte-li však po stylovém staromilské dýchánku, mísa obložená podle hodinových ručiček bude skvělým doplňkem vašeho menu.

Podívejte se, co říká o přípravě nabídky sýrů odbornice na etiketu. Zdroj: Profimedia

Dnes se díváme na tento způsob pohoštění trošku jinak. Proč děláme obložený talíř? Přece aby si každý mohl vybrat, po čem touží. Taková mísa dá ochutnat nabízené delikatesy a svobodně si každý určí, kolik a čeho bude jíst.

Příprava obložených talířů není jen tak

Velikost talíře by měla být taková, aby bylo dost pro všechny hosty, byť od začátku tvrdí, že nebudou jíst. Důležitá nejsou jen napichovátka či vidličky, ale také případné nože i malé talířky, na které si může každý dát několik kousků podle vlastního výběru.

Pamatujte na široký výběr i preference všech hostů, dejte jim možnost výběru. Zdroj: Profimedia

Dipy, omáčky a saláty

S tím souvisí i různé dipy, majonézy nebo koření. I když v kruhu rodinném možná nevadí, že si všichni máčejí kousky jídla do jedné misky, v případě větší společnosti je to nevhodné. Dejte proto hostům možnost nabrat si dostatek omáček na talířek nebo jim připravte menší misky pro každého zvlášť. To stejné platí v případě podávání salátů.

Domácí omáčky neboli dipy se hodí nejen k uzeninám a sýrům, ale také k pečivu či zelenině. Zdroj: shutterstock.com

Můžete jistě začít od jemných chutí a pokračovat k pikantnějším, ale nezapomeňte na nabídku, která je dostatečně pestrá, ať si může něco vybrat každý z hostů. Obložený talíř nemusí být jen výběrem sýrů a uzenin, ale také ovoce a čerstvé i nakládané zeleniny, ořechů nebo krekrů.

Na pečivu záleží

A tím se dostáváme k pěčivu. I to můžet být velmi různé a také třeba rozpékané či toustované s bylinkovým máslem.

Obložený talíř nabízí různorodé chutě. Zdroj: Profimedia

Extra tip: Jedlé květy

Pokud chcete udělat mísu ještě o něco zajímavější. Použijte jako jedlou dekoraci některé květy. Už brzy budete mít možnost použít sedmikrásky či květy česneku.