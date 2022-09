Jak připravit nejlepší obrácený jablkový koláč: Rady mistra pekaře Maršálka

Obrácený koláč není žádnou velkou neznámou a spousta lidí už jej minimálně jednou určitě ochutnala. Doma se do jeho přípravy ale pouští jen málokdo. Často se totiž stává, že kdo ho zkusil, ten se se zlou potázal a výsledek byl natolik neuspokojivý, že koláč skončil v odpadcích. Stačí se ale držet základních rad Josefa Maršálka a obrácený koláč zvládnete hravě.

Zdroje: YouTube.com, asenior.cz, toprecepty.cz

Jedním z populárních francouzských dezertů je bezpochyby Tarte Tatin známý v Česku také jako obrácený koláč. Je krásně slaďoučký, křehký a velmi rychle hotový. Na přípravu je taktéž poměrně jednoduchý, přesto mnoho lidí při jeho výrobě naráží na celou řadu problémů. Tím nejčastějším je špatná práce s karamelem, který se pak připaluje, v důsledku čehož je koláč hořký. Jindy je ale problémové zase těsto. To se může rozpadat, špatně drží pohromadě a práce s ním je zkrátka noční můrou.

Obrácený koláč dokonale doplní kopeček zmrzliny. Zdroj: Shutterstock

Tarte Tatin neboli obrácený koláč a jeho původ

Podobně jako u mnoha dalších lahůdek, i obrácený koláč vznikl naprostým omylem, a to pod rukama sester Tatinových. Ty na začátku minulého století provozovaly ve francouzském městečku Lamotte-Beuvron hotel.

Jednoho dne byla restaurace náležící k hotelu plná hladových hostů a sestry tak měly v kuchyni pořádnou honičku. Jedna z nich připravovala klasický jablečný koláč, do kterého chystala zkaramelizovanou jablečnou náplň. Jenže v chaosu, jež v kuchyni panoval, na jablka na plotně zapomněla a nechala je zkaramelizovat více, než měla. Aby situaci zachránila, jablka překryla plátem těsta a dala péct. A tak byl obrácený koláč na světě.

Jednoduchý obrácený koláč

Navzdory tomu, jak je příprava koláče jednoduchá, je třeba být u ní obezřetní. Hlavně pak při přípravě karamelu, který tvoří základ tohoto moučníku. Do hlubší pánve nasypte 150 gramů cukru a začněte zahřívat společně s 50 gramy másla. Pracujte spíše na nižším plameni. Hotový karamel by měl být zlatavě hnědý. Důležité je vychytat ten správný moment, kdy sice karamel „chytá” dobrou barvu, ale zároveň je stále sladký a není hořký a připálený. Následně do karamelu položte na měsíčky nakrájené dva kilogramy oloupaných jablek.

Těstem překryjte jablka a hned koláč vložte do trouby. Zdroj: Shutterstock

Dokonalé těsto na obrácený koláč

Další přijde na řadu těsto. To musí být krásně křehké, čehož docílíte jedině tak, že jej připravíte z opravdu studených surovin. Použijte do něj tedy 120 gramů dokonale vychlazeného másla, 35 gramů ledové vody, 200 gramů hladké mouky a 2 gramy soli. Ze všech surovin bleskurychle (aby se ve vašich dlaních nezahřálo) vypracujte křehké těsto, rozválejte a překryjte jím jablka v pánvi. Těsto ještě na několika místech propíchejte vidličkou. Takto připravený koláč vložíme do trouby vyhřáté na 185 stupňů a pečeme zhruba hodinu. Po upečení nechte koláč asi 10 minut odpočívat, pak jej obraťte, vyklopte a podávejte ještě horký.

Na všechny rady pro dokonalý obrácený koláč se podívejte ve videu: