Okurková voda: Nejzdravější a nejlevnější nápoj na hubnutí. Jak ji vyrobit?

V horkých letních dnech spousta lidí touží po osvěžení v podobě nejrůznějších limonád či ledových čajů. Bohatě však postačí i obyčejná voda obohacená o plátky salátové okurky, které jí kromě chuti dodají i množství vitamínů a antioxidantů. Okurková voda je zkrátka zázrak, jenž má blahodárný vliv na zdraví, a navíc podporuje hubnutí!

Salátové okurky jsou zcela běžnou potravinou, která je k zakoupení prakticky v jakémkoliv obchodě. Tento druh zeleniny se mezi lidmi těší velké oblibě, neboť má skvělou chuť a lze jej konzumovat jen tak, či přidat do obrovského množství salátů.

Neznámá není ani okurková limonáda, která se stále častěji objevuje v nápojových listcích restaurací a kaváren. Problém je, že obsahuje jisté množství cukru, a tak je její větší konzumace pro tělo nezdravá. Alternativou okurkové limonády může být okurková voda, kterou si snadno připravíte i doma. Navíc do ní můžete přidat své další oblíbené přísady a vytvořit tak nápoj vhodný pro každodenní popíjení.

Okurky jsou plné vitamínů. Zdroj: HandmadePictures / Shutterstock.com

Okurky působí příznivě na lidské zdraví

Okurky lze považovat za superpotravinu. Jsou doslova napěchovány vitamíny a antioxidanty, díky čemuž mají pozitivní dopad na lidské zdraví, a zároveň obsahují jen nepatrné množství tuků. A tak se skvěle hodí do redukčních diet. Navíc jsou tvořeny z drtivé části z vody a jejich pravidelná konzumace přispívá ke správné funkci ledvin a močového měchýře. Kromě toho lze okurky zakoupit jen za několik málo korun.

Tyto zelené podlouhlé plody obsahují hlavně vitamíny A, C a mangan. Poslední zmíněný podporuje správnou funkci svalů a jejich regeneraci, a proto se konzumace okurek či okurkové vody perfektně hodí i po náročném tréninku. Díky obsahu vitaminu K zase okurky napomáhají udržovat zdravé a silné kosti, ale také čistou a zářivou pokožku. Jednou z dalších látek obsažených v okurkách je také fisetin. Ten má protizánětlivé účinky a zlepšuje mozkovou činnost.

Okurky podporují hubnutí

A pozitiva konzumace okurek sahají ještě dál. Nachází se v nich totiž i nezanedbatelné množství vlákniny, která působí na správnou funkci trávicího ústrojí. Vláknina je nejvíce potřebná ve střevech, z nichž odstraňuje nahromaděné odpadní látky, a tím lidský organismus detoxikuje. Zároveň napomáhá předcházet zácpám a urychluje trávení, což ocení hlavně ti, jež se snaží shodit nějaké to kilo navíc.

Okurková voda je skvělým nejen letním nápojem Zdroj: Shutterstock.com

Okurková voda

Všechny živiny lze z okurek ale dostat i jinak než jen jejich konzumací. Můžete si z nich totiž připravit osvěžující okurkovou vodu. Na její přípravu postačí asi 1,5 litru čisté neperlivé vody a jedna celá okurka. Pokud okurku zakoupíte v bio kvalitě, postačí ji jen pod tekoucí vodou opláchnout. Slupka totiž obsahuje velké množství živin. Běžnou okurku pak raději oloupejte, neboť do sebe její slupka mohla vsáknout chemii použitou při pěstování.

Okurku pak postačí nakrájet na tenké plátky. Ty vložte do většího džbánu nebo nádoby a zalijte 1,5 litrem studené vody. Před popíjením nechte okurky alespoň půl hodiny louhovat, aby měly dostatek času do vody uvolnit své cenné látky. Takto připravený nápoj zkonzumujte v lepším případě do druhého dne. Ochutit jej můžete také plátkem citronu, troškou zázvoru či mátou.

Zdroje: instory.cz, zdravizone.cz, sazenicka.cz