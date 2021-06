Božské recepty na ovocné knedlíky. Znáte trik babiček s kostkou cukru?

Kdo ví, proč dává spojení jednoduchého těsta s jednoduchým ovocem tak božskou chuť. Vaše domácí knedlíková restaurace může šťavnaté menu obměňovat podle toho, co právě venku dozrává, a nikdy se o přízeň hostů nemusí strachovat.

Alternativní verzí ovocných knedlíků jsou ty pohankové Zdroj: Alena Hrbková

Pohankové s blumami a margotkou

Alternativní verzí ovocných knedlíků jsou ty pohankové. Jejich chuť je vzhledem k surovinám specifická, ale určitě si vás získá.

120 g pohanky lámanky

500 ml sójového mléka

100 g pohankové mouky plus na posypání pracovní plochy

400 g blum

NA POSYPÁNÍ

100 g tvrdého tvarohu

100 g másla

50 g strouhaného kokosu

2 tyčinky Margot

Jak na to:

Pohanku dejte do hrnce, zalijte mlékem a pod pokličkou přiveďte k varu. Povařte asi 2 minuty, stáhněte z plamene a nechte ji nabobtnat alespoň 40 minut. Poté do ní vmíchejte mouku a vypracujte hladké těsto, které nechte uležet nejlépe přes noc. Blumy omyjte a vypeckujte. Poté posypte pracovní desku pohankovou moukou a zpracujte těsto do šišky. Tu rozdělte na čtvrtiny, znovu vytvořte válečky a opět je rozdělte na čtvrtiny. Z každého kousku udělejte placičku a blumu do ní zabalte. Dlaněmi vyválejte kuličku a obalte ji v mouce. Ve velkém hrnci přiveďte vodu k varu a dejte do ní knedlíky (osm kusů a pak druhou várku). Přiklopte a vařte 9 minut. Připravte omáčku: tvaroh rozdrolte a smíchejte s kokosem. Máslo rozehřejte a margotku nastrouhejte na hrubším struhadle. Uvařené knedlíky vyndejte, nechte okapat a přibližně 3 minuty oschnout. Na talíři je posypte tvarohovo-kokosovou směsí, polijte máslem a posypte margotkou.

Opravdovou klasiku jsme ozvláštnili rohlíkem a bílým jogurtem. Zdroj: Alena Hrbková

Jogurtové s jahodovým žahourem

Opravdovou klasiku jsme ozvláštnili rohlíkem a bílým jogurtem a do jahod přihodili dvě lžíce smetany. Výsledek je lahodný.

1 rohlík

200 g bílého jogurtu

2 vejce

40 g másla

150 g dětské krupice

150 g měkkého tvarohu

ŽAHOUR

400 g jahod

1 lžíce másla

2 lžíce smetany

2 lžíce cukru moučka plus na posypání

půl lžičky mleté skořice

1 lžička škrobu

100 ml vody

čerstvá máta

Jak na to:

Rohlík nakrájejte na malé kostky, dejte do větší mísy a zalijte jogurtem. Vejce rozklepněte a z bílků vyšlehejte tuhý sníh. Žloutky utřete s polovinou másla a tvarohem.

Přidejte rohlík s jogurtem, krupičku a sníh. Vypracujte měkké těsto, ze kterého namočenou lžící tvarujte menší knedlíčky, nám vyšlo 24 kusů.

Nechte je dvacet minut odpočívat a pak v mírně osolené vodě vařte šest minut. Po uvaření přelijte zbylým rozpuštěným máslem.

Polovinu jahod povařte v 50 ml vody s cukrem. Když změknou, slijte přebytečnou vodu, rozmačkejte je a přidejte máslo, smetanu, skořici a škrob a promíchejte. Zbytek jahod nakrájejte na menší kousky a přidejte je do hrnce. Pokud se vám bude zdát žahour příliš hustý, zřeďte ho trochou vody a nechte ještě krátce povařit. Na talíři pak knedlíky se žahourem ještě posypte moučkovým cukrem a nasekanou čerstvou mátou.

Během vaření v hrnečcích se všechny chutě ingrediencí krásně spojí. Zdroj: Alena Hrbková

Tvarohovo-borůvkové v hrníčku

Během vaření v hrnečcích se všechny chutě ingrediencí krásně spojí. Rovnoměrně se v nich promíchá těsto s borůvkami, navíc příprava je opravdu rychlá.

300 g borůvek

250 g tvrdého tvarohu

200 g polohrubé mouky

100 g másla

250 ml mléka

2 vejce

špetka soli

hrubá mouka na vysypání

sádlo na vymazání

250 g zakysané smetany

cukr moučka na posypání

Jak na to:

Vejce rozklepněte, oddělte žloutky a dejte je do mísy. Do mísy přidejte mouku, mléko, máslo, špetku soli a vypracujte hladké těsto. Z bílků ušlehejte sníh, který vmíchejte na závěr.

Hrnky o objemu 250 ml vymažte sádlem a vysypte hrubou moukou. Do každého vložte vrstvu těsta a pak borůvky, střídejte, dokud je nezaplníte do tří čtvrtin. Poslední vrstvu obsahu musí tvořit těsto. Do hrnce vložte pařák, čím širší hrnec, tím lepší. Na pařák vyskládejte naplněné hrnky a nádobu zalijte vodou do poloviny výšky hrnků. Přikryjte pokličkou a vařte alespoň 30 minut od bodu varu. Pak knedlíky vyklepněte z hrnků a nakrájejte na plátky. Polijte zakysanou smetanou a posypte cukrem.

Meruňková varianta patří k létu, co svět světem stojí. Zdroj: Alena Hrbková

Kynuté meruňkové s pekanovými ořechy

Meruňková varianta patří k létu, co svět světem stojí. Tentokrát ovšem získají meruňky ve spojení se smetanou a s ořechy jiný šmrnc.

500 g polohrubé mouky

1 lžíce hladké mouky – plus na pomoučení válu

30 g čerstvého droždí

250 ml mléka

1 lžička cukru krystal

1 vejce

400 g meruněk

200 g smetany ke šlehání

150 g pekanových ořechů

2 lžíce cukru moučka

Jak na to:

Mléko vlijte do hrnce a zlehka ohřejte, přidejte cukr, rozdrobte droždí a posypte trochou hladké mouky. Pět až deset minut počkejte, než kvasnice vzejdou. Přidejte mouku, sůl a vejce a smíchejte a vypracujte hladké těsto. Zakryjte utěrkou a nechte na teplém místě vykynout. Vyválejte placku půl centimetru tenkou a nakrájejte ji na čtverečky. Do každého čtverce zabalte meruňku. Nejdřív k sobě slepte konce a poté vyválejte dlaněmi. Knedlíky vařte ve vroucí vodě pod pokličkou asi pět minut. Pak odklopte pokličku, knedlíky promíchejte a vařte ještě další tři minuty odkryté. Po vyndání je propíchejte vidličkou, aby z nich vyšla pára. Smetanu ušlehejte jen do té míry, aby byla lehce tekutá. Nalijte ji na knedlíky a posypte cukrem a nasekanými ořechy.

Místo pecky kostka cukru

Už ve slavné kuchařce hoteliéra Šroubka z první republiky se psalo, že „v létě se jídelní lístky specializují na meruňkové a višňové knedlíky, jimž žádný tuzemec ani cizinec neodolá“. U Šroubka se dělaly z tvarohového těsta s máčenou žemlí a do meruňky se dovnitř místo pecky dávala kostka cukru. Nahoře se potom už nepřislazovaly.

Co ještě dát nahoru

Když blumy nebo švestky zabalíte do knedlíků, vyzkoušejte na ně nový oříškový krém: 150 gramů natural kešu oříšků namočte na čtyři hodiny do vody. Poté je slijte a přidejte k nim do misky šťávu z půlky citronu, 50 mililitrů vody a velkou lžíci medu. To všechno pak rozmixujte tyčovým mixérem na hladký krém na knedlíky.

Jako variantu omáčky k borůvkovým knedlíkům (a nejen k nim) smíchejte 250 gramů měkkého tvarohu, 100 gramů bílého cukru, dvě lžíce moučkového cukru a dvě lžíce rumu.

Chcete se dozvědět další úžasné recepty a návody na tvoření. Najdete je v aktuálním čísle časopisu Kreativ.

