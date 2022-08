Skvostné plněné papriky. Naprosto vyladěný letní recept za pár korun

Víte, jak jednoduše a rychle připravit skvělé plněné papriky? Naučte se základní recept a vyšperkujte si ho chutěmi a vůněmi, na které jste zvyklí z domova. Plněné papriky jsou ohromě rychlé a chutné jídlo, které se báječně hodí během slunného léta.

Ani plněné papriky nejsou jen jedny

Receptů na plněné papriky je obrovské množství. Některé rodiny si potrpí na vaření rýže předem, jinde se používá do masové směsi rýže tepelně neupravená. Někdo rád rajskou, jiní zas chuť více paprikovou a do omáčky rozdusí nasekanou papriku i dochutí sladkou lahůdkovou paprikou.

Co však máme s tímto jídlem neodmyslitelně spjaté, jsou ty světlé špičaté papriky, které dodají zvláštní chuť. Samozřejmě i jinou papriku lze naplnit masovou směsí, ale bílé letní papriky jsou prostě těmi pravými, které se používaly odjakživa. Naplněné papriky je nutné orestovat a podusit nebo péct v troubě.

Jednoduše způsobů je celá řada a nedá se říct, že je jediný správný či snad nejlepší recept.

Kolik rodin, tolik receptů. Zdroj: Shutterstock

Skvělé a plné chutí, to jsou plněné papriky

Dnes vám nabídneme jeden z těch rychlejších receptů a přeci je to vynikající varianta plněných paprik s rajskou omáčkou.

Na plněné papriky budete potřebovat zhruba 4 velké bílé nebo několik menších paprik, které je nutné omýt, ukrojit vršek se stopkou a vyčistit je uvnitř.

Na tento recept si přichystejte taky asi 100 g uvařené a vystydlé rýže. Mleté maso je nejčastěji směs vepřového a hovězího ve stejném poměru a úplně postačí půlkilový balíček. Maso dejte do misky společně s jedním rozklepnutým vajíčkem a lžičkou soli. Dobře směs promíchejte a pak na závěr vmíchejte i rýži. Náplň je tímto hotová a stáčí ji pozvolna vtlačit do paprik. Nakonec do nich můžete z několika stran udělat vidličkou pár dírek, aby se obsah dobře provařil, a přitom nepraskly papriky.

V hrnci nebo větším rendlíku zahřejte trošku oleje a osmahněte na něm najemno nakrájenou cibuli, osolte jen špetkou soli, a když cibule začne zlátnout, přimíchejte rajčatový protlak. Obvykle stačí malá, zhruba 100 g plechovka. Protlak je dobré provařit a počkat, až malinko ztmavne, a pak do něj vlijte asi deci čisté vody. Do tohoto základu dejte vařit papriky. Měly by se pod pokličkou dusit zhruba hodinu, během níž je kontrolujte a otáčejte.

Paprik je spousta druhů. Plněné jsou výborné ty bílé. Zdroj: Profimedia.cz

Dochuťe podle svých představ, vaření nemá hranic

Po hodině vaření jsou papriky hotové a vy máte na dně hrnce zredukovaný základ na omáčku. Můžete jej naředit vývarem a zahustit jíškou. Někdo rád trošku smetany a omáčku krémovější. To už záleží jen na vás.

Určitě omáčku ochutnejte, dosolte, opepřete a případně přidejte špetku cukru a kapičku octa. Holt jiný kraj jiný mrav a hlavně jazýček, který je zvyklý na chutě jako od maminky.