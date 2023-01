Smažený sýr podle dědy je bezkonkurenční: Každý loudí recept

Smažený sýr je u nás jedním z nejoblíbenějších jídel. A nemusíte si ho dávat jen v restauraci, kde na něj člověk často dostane chuť. Snadno si klasický smažák můžete připravit i doma. Poradíme vám, jak na to, aby byl křupavý a nevytekl ze strouhanky.

Češi smažený sýr prostě milují a čas od času si ho s radostí dopřeje každý z nás. Není nad smažák, který se krásně roztéká a nejlepší je s řádnou dávkou chutné tatarské omáčky. Pokud se ho rozhodnete udělat doma, jistě budou jásat děti i dospělí. Vyzkoušejte ho podle receptu „dědy Josefa Holuba“. Máme pro vás i pár vychytávek, aby byl právě váš smažený sýr naprosto dokonalý.

Smažák chutná téměř všem

Pokud se rozhodnete udělat k večeři či obědu smažený sýr, potěšíte nejen vegetariány, ale i milovníky masa. Stejně tak všechny ty, kteří si občas dopřejí něco méně zdravého a tučnějšího. Nejčastěji se podává s vařeným či šťouchaným bramborem, ale v oblibě je i s hranolky. Nikdy však nesmí chybět dobrá tatarka. Bez ní by tato dobrota nebyla to pravé ořechové. Někdo si rád pochutná i na smaženém sýru v housce a tento pokrm je častou lahůdkou rychlých bufetů a občerstvení.

Smažený sýr nemusí být vždy jen eidam. Zdroj: Profimedia

Vždy tučnější sýr

Výběr sýra nikdy nepodceňujte, protože jedině tak dosáhnete dokonalého výsledku. Vždy kupujte jen čerstvý kvalitní sýr a vyhněte se předpřipraveným polotovarům. Nikdy nevíte, jaký sýr v něm opravdu je a pokud je mražený, zpravidla se nedočkáte ani křupavé kůrčičky. Sáhněte vždy po takovém, který má minimálně 30 % tuku, ale lepší je ten se 40 %.

Tučnější sýry totiž mají krémovou chuť a mnohem lépe se smaží, pokud je tedy i správně obalíte. Potřebujete takový, který se na talíři rozteče, ale až po zakrojení nožem. Sýry s nízkým obsahem tuku se zpravidla roztečou a svou konzistencí spíš připomínají gumu než lahodnou delikatesu.

Smažák nemusíte dělat jen z eidamu, skvěle chutnají i plísňově sýry, jako například velmi populární hermelín. V posledních letech jsou na top žebříčku i smažené syrečky a gouda, protože se jedná o sýry s poměrně výraznou chutí.

Smažák podle receptu Josefa Holuba

Připravte si koupený sýr a každý plátek na smažení by měl být silný tak 1 centimetr. Pokud by byl silnější, bude mít tendenci při smažení vytékat. Poté si připravte do misek ingredience na trojobal, tedy mouku, syrové rozmíchané vejce a strouhanku.

A dle vychytávky dědka Holuba i misku s vodou. Využijete ji k tomu, že nejprve namočíte sýr ve vodě nebo jej lehce navlhčíte prsty a teprve poté jej obalíte v mouce, vajíčku a nakonec i strouhance. Postup s každým kouskem zopakujte vždy ve vejci a strouhance, obal tak bude pevnější a brzy se dozvíte, proč se to hodí.

Sýr obalujte dvakrát

Možná vás to nenapadlo, ale při obalování sýra záleží i na tom, v jaké mouce ho obalujete. Pokud nemáte rádi tlustou krustu, můžete místo hladké mouky použít polohrubou. Krusta bude tenčí, ale zato podstatně pevnější. Jakmile obalíte sýr první trojvrstvou, ponořte ještě jednou sýr do vajíčka a následně obalte strouhankou. Nebudete se tak pak muset obávat, že by vám sýr při smažení zbytečně vytekl.

Než budete smažit, využijte mrazák

Obalený sýr dejte do mikrotenového sáčku a poté vložte na 10 až 20 minut do mrazáku. Teprve až poté se dejte do smažení. Bude se vám s ním poměrně lépe pracovat, protože při smažení bude déle trvat, než se sýr dostane do tekutého stavu. A to je přesně to, co potřebujete.

Smažený sýr je klasika českých domácností i hospod. Zdroj: Shutterstock.com

Olej na smažení řádně rozpalte

Obalovaný sýr můžete smažit ve friťáku i na pánvi. Vždy je potřeba dostatek oleje, který si předem necháte rozehřát na vyšší teplotu. Pokud by ho bylo na pánvi málo, trojobal by se vám mohl zbytečně přilepovat, a to i v případě málo zahřátého oleje. Sýr do oleje vložte ve chvíli, kdy se na něm budou dělat bublinky. Smažte pak každý kousek z každé strany přibližně minutu, dokud nezezlátne. Hotový smažák nechte okapat na papírovém ubrousku a podávejte co nejrychleji na stůl, aby sýr nestihl „zgumovatět“.

Extra tip

Pokud máte rádi smažený hermelín, ale bojíte se, že vám při smažení vyteče, podívejte se na video, jak na to:

