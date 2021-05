Jak nejlépe připravit smažený sýr, aby vám nevytekl

Smažený sýr je v našich krajích snad ještě populárnější než knedlo vepřo zelo a postup jeho přípravy není třeba vypisovat, i dítě ho zná z hlavy. Přesto se najdou detaily, které stojí za zmínku. Jde nám hlavně o to, aby sýr na pánvi z krustičky nevytekl a po rozkrojení na talíři nebyl gumový.

Takzvaný "smažák" připravujeme většinou z třicetiprocentního eidamu nakrájeného na 1 cm tlusté plátky. Kdo chce obměnu, může použít sýr tučnější, který má tu výhodu, že po vychladnutí zůstane déle vláčný. S oblibou se v trojobalu obaluje také chuťově výraznější hermelín či camembert. Všechny tyto verze je nejlepší podávat s vařenými bramborami a dušenou zeleninou, kombinace s hranolkami či bramborákem je sice velmi chutná, ale těžší na žaludek.

Aby nám sýr během smažení z trojobalu nevytekl, každý plátek raději obalíme dvakrát: nejprve v mouce, rozšlehaném vejci a strouhance a pak znovu ještě jednou ve vejci a strouhance. Pamatujte, čím jemnější strouhanka, tím odolnější bariéru vytvoří. Pokud máte po ruce jen nahrubo namletou, zkuste do ní přimíchat trochu hrubé mouky.

Sýr ke smažení ponechejte až do poslední chvíle v lednici. Můžete si ho předem nakrájet na plátky a nechat je pořádně vychladit nebo vložit na 10 minut do mrazáku. Trik spočívá v tom, že dokonale vychlazený sýr se na pánvi nezačne roztékat tak rychle a změkne až poté, co se trojobal v rozpáleném oleji zpevní.

Smažený hermelín se zeleninovou oblohou Zdroj: Shutterstock.com

Smažený sýr nikdy nebyl dietním pokrmem a nikdy jím nebude. Je tedy zbytečné šetřit olejem, do pánve ho nalijte dostatečné množství tak, aby byl obalený sýr ponořen až po horní stranu. Díky tomu se jeho hrany rychle zatáhnou a sýr nebude mít šanci vytéct.

Olej musí být opravdu rozpálený, ve vlažném se strouhanka akorát tak rozmočí. Při obracení plátků dávejte pozor, abyste trojobal nepoškodili. Používejte nejlépe plastovou obracečku, naopak nejméně vhodné jsou ostré kovové nástroje typu vidlička.

Usmažený sýr je nutné podávat ihned, dokud je horký a tekutý. V případě, že připravujeme večeři pro více strávníků a plátky sýrů smažíme "na etapy", to samozřejmě není tak jednoduché. Hotové smažáky se snažte alespoň udržet v teple, dokud se neusmaží ty ostatní. Můžete je například vyskládat do pekáčku a vstrčit do trouby vyhřáté na 140°C. Na talíř vždy servírujte nejprve přílohu a až nakonec teprve smažený sýr. Zvláště eidam tuhne rychle a jde doslova o každou vteřinu!

