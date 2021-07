Geniálně jednoduchý a lahodný štrúdl z letních jablek

Jablkový štrúdl patří mezi nejoblíbenější dezerty vůbec. Je vláčný, lehký a jednoduchý na přípravu. Využijte úrodu letních jablek a připravte si závin, po němž se jen „zapráší".

Závin neboli štrúdl je nedílnou součástí české kuchyně. Jak už ale název a pravidla českého pravopisu naznačují, slovo štrúdl pochází z německého Apfelstrudel, a proto se píše s ú a ne kroužkovaným ů, jak by se dalo předpokládat. Nejoblíbenější je, podle tradice, s jablkovou náplní. Skvěle však chutná také s tvarohem, mákem nebo naslano se špenátem a sýrem. Jeho základ tvoří listové těsto. To by mělo obsahovat jen pár ingrediencí, mezi které patří máslo a mouka. Bohužel, kupované listové těsto vidělo máslo jen tzv. z rychlíku. Nahrazuje se ztuženým palmovým tukem a rostlinnými oleji. Mimo jiné je také plné konzervantů, emulgátorů a regulátorů.

Proč se štrúdl nepovede

Často se stává, že je závin v troubě krásně nadýchaný. Jakmile ho však vytáhnete a necháte zchladnout, stane se z něj placka. Může za to právě kupované těsto, které obsahuje velké množství vody. Během pečení se rozpíná, po vychladnutí však póry prasknou. Dalším viníkem může být špatná teplota trouby. Výrobky z listového těsta byste měli péct na dvakrát. Zabráníte tomu, že na povrchu bude zlatavé a uvnitř syrové. Začněte péct při vyšších teplotách na 220 °C. Po zapečení a zvětšení objemu, tedy cca po 15-20 minutách teplotu snižte na 180 °C a dopékejte.

Abyste zabránili nedopečení nebo klesnutí štrúdlu, vyrobte si raději vlastní listové těsto. Zdroj: Natallia Harahliad/Shutterstock.com

Dokonalé listové těsto

Jablečný závin zvládne i začínající pekařka a hospodyňka. Abyste zabránili nedopečení nebo klesnutí štrúdlu, vyrobte si raději vlastní listové těsto. Je jednoduché a lahodné. Budete potřebovat 250 g hladké mouky + trochu na podsypání, 250 g hodně vychlazeného másla, 1/2 čajové lžičky soli, 125 ml ledově studené vody (10 polévkových lžic), čtverec potravinářské fólie na zabalení těsta, vál a váleček.

Jak vyrobit listové těsto na štrúdl

Mouku promíchejte se solí. Hrneček s vodou dejte do mrazáku. Vychlazené máslo nakrájejte nebo nastrouhejte. Na vál nasypte mouku se solí a doprostřed udělejte důlek. Přidejte do něj máslo a vyrobte si drobenku. Z mrazáku vyndejte ledovou vodu a po troškách ji přilévejte k drobence. Těsto zásadně nehněťte. Pouze po něm bubnujte prsty, jako byste hráli na klavír. Neuspořádané shluky těsta shrňte do koule, zabalte ji a vložte do chladničky. Po dvaceti minutách dejte kouli na pomoučený vál a vyválejte plát o velikosti přibližně 20 x 30 cm. Z kratší strany ho 3x přeložte. Otočte ho o 90° a znovu ho vyválejte na velikost 20 x 30 cm. Opět plát 3x přeložte. Pak ho dejte do chladničky na 20 minut. Postup opakujte dohromady 4x. Z množství těsta připravíte 2 nohavice štrúdlu.

Přes náplň přeložte nejprve jednu stranu plátu, poté druhou. Zdroj: Cryptographer/Shutterstock.com

Jak udělat štrúdl z letních jablek

Na jablečnou náplň budete potřebovat nastrouhaná a vymačkaná jablka, skořici, cukr krupici, rozinky namočené ve vodě nebo v rumu, mandle či vlašské ořechy. Postup je nyní jednoduchý. Doprostřed plátu vyváleného těsta uložte vymačkaná jablka, posypte je skořicí, cukrem, zcezenými rozinkami a namletými ořechy. Přes náplň přeložte nejprve jednu stranu plátu, poté druhou. Nezapomeňte utěsnit konce štrúdlu, aby jablka neutekla. Závin opatrně přesuňte na plech a potřete ho rozkvedlaným vajíčkem. Pečte dle doporučení výše.