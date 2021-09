Chytré tipy, jak připravit sváteční studené mísy. Tohle z vás udělá hvězdu

Snad nic se na správný večírek nehodí více než obložená studená mísa, která nelahodí jen chuťovým pohárkům hostů, ale také jejich oku. Může se zdát, že příprava obloženého talíře není nijak náročná, avšak i v případě tohoto občerstvení se vyplatí držet se určitých pravidel, dát si pozor při výběru jednotlivých surovin a vše perfektně naplánovat.

Během nejrůznějších večírků, oslav a rodinných sešlostí se mnozí pouštějí do přípravy obložené studené mísy, která je v podstatě jedním z nejvděčnějších pohoštění pro hosty. Každý má možnost vzít si právě to, na co má zrovna chuť. Nestačí přitom jen na talíř naskládat šunku, sýr a například olivy. I když takové jednoduché občerstvení mohou ke sklence vína či piva vaši hosté ocenit, žádný velký dojem na ně tímto klasickým složením neuděláte. Dejte si proto na přípravě studené mísy více záležet a vybírejte takové suroviny, o kterých víte, že si z nich vybere opravdu každý.

Nepodceňujete přípravu

Ještě předtím, než se pustíte do skládání jednotlivých surovin na talíř, promyslete si, jako co má vaše obložená mísa sloužit. Jde jen o nabídku nejrůznějších lahůdek, anebo má zastoupit plnohodnotný chod? Pokud má vaše občerstvení pro hosty nahradit například večeři, sáhněte po takových potravinách, které jsou vydatnější a zasytí. Do obložené mísy můžete zakomponovat například kuřecí řízky, menší steaky z kuřecího či hovězího masa, roastbeef anebo mini karbanátky. Zároveň si ovšem zjistěte, zda někteří z vašich hostů nejsou vegetariáni. Těm můžete případně nachystat falafel, hummus se zeleninou či mozzarellu s rajčaty a balsamikovým octem.

Vegetariány potěšíte hummusem se zeleninou. Zdroj: Shutterstock

Pokud má ovšem studená mísa sloužit hlavně jako „zobání” k nejrůznějším nápojům a jejím hlavním cílem není hosty zasytit, pokuste se ji vytvořit z většího množství lahůdek, aby byla pestrá, barevná a hlavně chuťově různorodá.

Zároveň mějte na paměti počet hostů a nakupujte tak, aby skutečně každý mohl ochutnat všechny lahůdky a nemusel se o ně s někým "přetahovat".

A na závěr si položte otázku, zda budete servírovat jen nakoupené potraviny, nebo se i sami pustíte do domácí výroby některých z komponentů. Nezapomeňte rovněž na nákup či přípravu vlastního pečiva. I toho by měl být k obložené míse dostatek. Volte spíše bagetky, například ty, které si můžete doma dopéct, či kvalitní chléb.

Jdeme skládat

Vyberte si vhodný podnos nebo servírovací talíř. Raději sáhněte po porcelánu či nádobí z nerezu. Zapomeňte na plastové a papírové talíře, které sice výrazně usnadní úklid po skončení večírku, na hosty ovšem valný dojem neudělají. Poté se můžete pustit do aranžování jednotlivých komponentů. Vše skládejte úhledně a hlavně dle zdravého rozumu. Pokud například víte, že na vašem večírku budou i vegetariáni, rozhodně nedávejte sýry či zeleninu hned vedle masa tak, aby se vzájemně dotýkaly. Nejvhodnější je připravení jednoho talíře, na kterém budou jen masité pokrmy, a jednoho, jež bude čistě zeleninový či sýrový.

Sušenou šunku můžete omotat kolem slaných tyčinek. Zdroj: Shutterstock

Snažte se o to, aby mísa co nejvíce lahodila oku. Kombinujte potraviny různých barev, nikdy ale ne zcela odlišných chutí. K plátkům lososa přidejte citron, stejně tak k řízkům. Mozzarellu s rajčaty obohaťte lístky bazalky a například k paštice přidejte brusinky.

Servírování studené mísy

Na stůl, na nějž položíte mísu, dejte dostatek talířků a příborů, aby hosté nemuseli pochoutky jíst rukama. Stejně tak jim nabídněte i ubrousky. U každého obloženého talíře by taktéž měly být například kleště či vidličky vyhrazené na nabírání občerstvení.

K obloženým mísám podávejte také dostatek pečiva. Bagety, na menší kousky pokrájené celozrnné pečivo či chléb servírujte v ošatkách a přikryjte jej ubrouskem, aby pečivo zbytečně neosychalo a netvrdlo.

Při skládání studené mísy se zkrátka fantazii meze nekladou. Stačí se držet jen zmíněných zásad a můžete si být jisti, že návštěva bude z vašeho pohoštění u vytržení.

Sýry můžete servírovat na dřevěném prkénku. Zdroj: Shutterstock

Pár tipů na závěr

Pokud chcete svou sváteční mísu povznést na ještě vyšší úroveň, můžete se pustit do kreativního skládání potravin, které sice stojí nějaký ten čas, ale před svými hosty se skutečně blýsknete. Zkuste například vytvořit kytici z rajčat. Cherry rajčátka podélně rozřízněte, ale jen zhruba do tří čtvrtin, tak aby nedošlo k jejich úplnému rozkrojení. Vložte do nich plátek mozzarelly a servírujte je na svazku pažitky. Vytvoříte tak dojem krásné kytice svázané z tulipánů.

Jednoduše můžete vytvořit i „rybí oka” Nakrájejte klasická rajčata na plátky a zbavte je vnitřků. Na plátky si nakrájejte také salátovou okurku a z každého plátku vydlabejte jadérka. Pak stačí jen okurku vložit do rajčete a doprostřed natlačit půlku černé olivy.

Pečivo k obloženým mísám můžete nahradit například slanými krekry či chlebovými chipsy. Postačí chléb nakrájet na tenké plátky, potřít lehce olivovým olejem a česnekem a dát na chvíli zapéct do trouby.