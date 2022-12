Retro šunková pěna z 60. let. Připravte si ji stejně jako tenkrát, je to snadné

Oblíbenou svačinou byl v dobách socialismu chléb namazaný šunkovou pěnou. Ta bývala kdysi považována za jednoduchou delikatesu, kterou takřka nikdo nepohrdnul. Dnes už se jí ale mnozí spíše vyhýbají, a to hlavně proto, že už nechutná jako kdysi. Když si ji ale připravíte doma podle staré československé normy, vaše chuťové pohárky zaplesají.

Dávno předtím, než se staly populárními nejrůznější hummusy, pomazánky ze sušených rajčat, oliv anebo třeba čočky, se na chléb mazaly pochoutkové saláty či legendární šunková pěna. Ta bývala k dostání takřka v každém větším i menším lahůdkářství a mnozí na ni nedali dopustit. V době, kdy ale přestaly platit nejrůznější potravinářské normy, se její složení zásadně změnilo a dnes ji mnozí vůbec nekupují a na její pověstnou chuť už takřka zapomněli.

Pomazánka na chleba, chlebíčky i jednohubky

V dobách socialismu nebyla šunková pěna jen svačinovou pochoutkou, ale také oblíbenou pomazánkou na chlebíčky a jednohubky podávané na večírcích pro vyšší společnost. Chutnala prostě skvěle, nebyla nijak složitá na přípravu a nebyla ani finančně náročná. Obsahovala jen poctivé a nešizené ingredience, a to jak ta doma připravená, tak ta zakoupená v obchodě. Existovala totiž norma číslo 50187, kterou se při výrobě šunkové pěny musely všechny podniky řídit.

Šunková pěna se hodí na chlebíčky, jednohubky a také třeba do sendvičů. Zdroj: Shutterstock

Šunková pěna z pomazánkového másla

Po sametové revoluci a osvobození výrobců od dodržování norem ale získala zcela jinou podobu. Začaly se do ní přidávat věci, které do ní zkrátka nepatří, a i v domácích podmínkách si lidé recept upravovali k obrazu svému. Někdo do něj zakomponoval pomazánkové máslo, jiní zase žervé, majonézu anebo hořčici. Víte ale, jak má šunková pěna správně vypadat?

Původní recept na šunkovou pěnu

Na poctivou šunkovou pěnu si vystačíte jen s několika málo surovinami. V první řadě budete potřebovat 300 gramů dušené šunky s vysokým obsahem masa. Šunku si nakrájejte na menší kostičky a poté ji v mixéru rozmixujte. Šunku si dejte prozatím stranou a do větší mísy dejte 190 gramů změklého másla, 2 gramy soli, 1 gram mletého pepře a 2 gramy mleté sladké papriky. Máslo společně s kořením vyšlehejte tak, aby se všechny chutě dobře propojily, a pak do mísy přidejte také nasekanou šunku. Tu nejdříve spojte s máslem a pak za stálého šlehání do mísy postupně přilévejte 200 gramů 12% smetany ke šlehání. Všechno dohromady šlehejte minimálně 8 minut, aby byla šunková pěna skutečně nadýchaná.

Hotovou šunkovou pěnu přendejte do uzavíratelné nádoby a dejte ji před konzumací minimálně na 2 hodiny vychladit do lednice. A pak už si jen ukrojte krajíc čerstvého chleba, natřete jej šunkovou pěnou, ozdobte bylinkami a vychutnávejte.