Nejlepší švestkové knedlíky. Lehké, nadýchané a jednoduché, že je zvládne i dítě

Sezóna švestek je tady. Připravte si lahodné knedlíky, které vás vrátí do dětství. I když tento pokrm patří mezi kalorické bomby, k létu jednoduše patří. Jak si uvařit nejlepší švestkové knedlíky?

Zdroje: hradec.rozhlas.cz, cesky.radio.cz

Švestkové knedlíky nejsou výhradně českou a moravskou záležitostí. Najdete je i v Rakousku, Německu nebo Maďarsku. Do naší tradiční kuchyně si však našly cestu. Téměř každá rodina má svůj speciální recept na těsto nebo posyp. Pokud se však chcete držet tradic, připravte si super rychlé, snadné a nadýchané tvarohové těsto. Hotové knedlíky pak posypejte mákem a zalijte rozpuštěným máslem.

Švestkové knedlíky a František Ferdinand d'Este

„Získali jsme informaci, že František Ferdinand kdysi údajně napsal dopis knížeti Schwarzenbergovi, kde píše, že se těší na zámek Konopiště, až mu místní kuchařka, paní Josefa Schneibergová uvaří jeho milované jídlo – švestkové knedlíky sypané tvarohem a maštěné máslíčkem," směje se Helena Nohejlová z konopišťského zámku. Jeho manželka Žofie Chotková však jeho vášeň nesdílela. Do svého deníku si totiž napsala: „Co bytostně nesnáším? Švestkové knedlíky." Možná nezkusila recept na lehké a nadýchané těsto.

Nejlepší švestkové knedlíky. Zdroj: NoirChocolate/Shutterstock.com

Lehké tvarohové těsto

Tvarohové těsto je na přípravu nejjednodušší. Vyžaduje jen několik surovin, je rychle hotové a skvěle se s ním pracuje. S přípravou knedlíků vám tak mohou pomoci i děti. Na těsto budete potřebovat 250 g hrubé mouky, 1 vejce, 30 g másla, 200 g tvarohu, 120 ml mléka a špetku soli. Do mísy dejte máslo, vejce a tvaroh. Vše důkladně promíchejte. Přidejte mouku se solí a mléko. Vše spojte do vláčného těsta. To buď vyválejte válečkem a vykrajujte sklenicí kolečka nebo si vždycky kus utrhněte, rozmačkejte ho v dlani, položte na něj ovoce a důkladně obalte.

Tvoření knedlíků je zábava. Zdroj: Simon Kadula/Shutterstock.com

Jak švestkové knedlíky vařit

Do většího hrnce si nalijte vodu a přiveďte ji k varu. Knedlíky opatrně vhazujte do vařící vody. Mělo by jich být jen tolik, aby mohly volně plavat. Občas zkontrolujte, zda se vám některý jedinec nepřichytil ke dnu. Vařte 5-8 minut, dokud se knedlíky neobjeví na hladině. Pak je vyjměte děrovanou naběračkou a podávejte. Švestkové knedlíky nejlépe chutnají s mákem, moučkovým cukrem a přelité rozpuštěným máslem.