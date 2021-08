Svíčková omáčka podle našich babiček. Starý osvědčený recept je stále nejlepší

Co Čech, to milovník svíčkové. Jde o naše tradiční jídlo, na které se k nám sjíždějí turisté z celého světa. Svíčková omáčka je prostě něco, co má umět každá hospodyňka, proto se podívejte na triky, které používaly už naše babičky, aby byla jejich omáčka vždy tou nejlepší a všichni se po ní oblizovali.

Existuje mnoho receptů na svíčkovou, ale jen jeden je ten pravý. Pokud tedy chcete uvařit takovou omáčku, za kterou by se nestyděla ani Magdaléna Dobromila, zapomeňte na moderní odlehčené varianty zahrnující krůtí maso, beztučnou smetanu nebo dokonce bezknedlíkovou variantu. Pamatujte na to, že jednou za čas je prostě třeba zhřešit a zrovna svíčková je ten pravý důvod!

Pokud si myslíte, že je nutné používat na vaření svíčkové omáčky pravou svíčkovou, tak se mýlíte. Úplně vám postačí falešná svíčková, která, když se dobře udělá, chutná v tomto jídle skvěle. Můžete sáhnout i po hovězí kýtě nebo květové špičce a pokud holdujete zvěřině, dokonalá je i se srnčím či dančím masem. Důležitá je hlavně vyzrálost masa a jeho původ.

Pravá svíčková na smetaně je jídlo, jehož přípravou strávíte několik hodin Zdroj: Profimedia

Se špekem nešetřete

Maso se také nesnažte obejít tím, že ho neprošpikujete. Na kilo masa použijte klidně půl kila špeku. Nakrájejte si ho na malé tenké hranolky a ty strčte na pár minut do mrazáku. Poté vám totiž půjde špikování lépe.

Důležitý je také nálev, do kterého maso dáte. Ten si připravte z vody, octu, kořenové zeleniny, koření, soli a cukru. Suroviny svařte a nechte vychladnout. Pak do nálevu dejte maso a nechte tři dny v lednici.

Výslednou chuť svíčkové můžete ovlivnit pomocí citrónu, ale i hořčice či švestkových povidel. Také je důležité omáčku mixovat a ne pasírovat, jedině tak v ní zůstane veškerá chuť. Pokud je málo hustá, vypomožte si jíškou.

Na závěr je nutné přilít kvalitní smetanu, která by měla mít 33 procent. Na kilo masa klidně dejte půl litru kvalitní a vysokoprocentní smetany.

U svíčkové je důležitá volba masa Zdroj: Profimedia

Připravte si svíčkovou podle tradičního recepru našich babiček

Suroviny:

1,5 kg hovězího zadního masa

4 větší mrkve

4 větší petržele

1/2 celeru

2 cibule

500 ml smetany

celý černý pepř

celé nové koření

bobkový list

sůl

řepkový olej

trochu čerstvě mletého pepře

cukru a citronová šťáva na dochucení

Svíčková na smetaně je pochoutka Zdroj: Profimedia

Postup:

Nejdřív očistěte všechnu zeleninu. Maso zbavte blan na povrchu a prošpikujte kousky mrkve, kdo má radši špek, může dát ten.

Maso zprudka orestujte ve velkém pekáči na troše rozpáleného oleje. Přidejte pokrájenou zeleninu, osolte, přidejte koření, které jste uložili do sítka na čaj, zalijte vodou tak, aby nic nevyčuhovalo, a vařte na velmi mírném plameni (jen aby to probublávalo) asi 1,5 hodiny, dokud maso nezměkne.

Vydušené maso i sítko s kořením vyjměte z hrnce. Ze zeleniny vyberte celer a vyhoďte ho, zbývající zeleninu rozmixujte ponorným mixérem dohladka. Přidejte smetanu (v případě potřeby zaprašte trošičkou hladké mouky a chvíli ještě provařte), dochuťte čerstvě mletým pepřem, cukrem a citronovou šťávou.

Maso nakrájejte ostrým nožem na plátky a podávejte s domácím houskovým knedlíkem.

Zdroj: www.prozeny.cz, www.jsmekocky.cz, www,bety.cz