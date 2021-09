Klasický recept na svíčkovou omáčku s moravským knedlíkem podle našich babiček

Pokud nějaká žena neumí pořádně uvařit svíčkovou, není správná hospodyňka. Tak to alespoň říkaly naše babičky, které si na ní přímo zakládaly. Téměř každá rodina má svůj recept na svíčkovou omáčku, kterou považuje za tu nejlepší a nejchutnější ze všech. My vám dnes představíme jeden léty prověřený recept, na kterém si jistě pochutnáte.

Když se řekne svíčková, někdo si představí pořádný kus masa, ze kterého si můžete připravit steak, ale jiný dokonalou omáčku, kterou milují dospělí i děti. Svíčková omáčka patří mezi naše národní jídla, ale zajímavostí je, že ji každý připravuje jinak.

V prvorepublikovém období se připravovala v kombinaci se zajícem, vepřovou panenkou, ale také třeba se sekanou. Dnes se vaří především z pravé svíčkové či hovězího zadního. Jedno ale zůstává stejné, její barva by měla být béžová, konzistence krémová a chuť vyvážená. Když už se do její přípravy pustíte, uvědomte si, že vyžaduje dost času.

Několik triků pro dokonalou omáčku

Ke svíčkové se skvěle hodí domácí moravský knedlík, který je veliký, nadýchaný a dobře saje omáčku.

Poradíme vám několik triků, jak skvělou omáčku připravit. Pokud nemáte na pečení příliš času, jistě použijte pravou svíčkovou, tím se čas v troubě zkrátí. Falešnou svíčkovou budete muset péct pomalu, klidně na 130 °C a dlouho. Pak totiž bude maso křehké a šťavnaté. Příprava této omáčky prostě vyžaduje trpělivost a spěch se u ní rozhodně nevyplácí. Hotovou svíčkovou tedy nechte uležet do dalšího dne, aby měla tu správnou chuť.

A teď se pojďme podívat, jak připravit klasickou svíčkovou omáčku s moravským knedlíkem.

Svíčková na smetaně s domácím moravským knedlíkem

Suroviny:

hovězí maso na pečeni (pravá svíčková, falešná svíšková nebo loupaná plec) 1–1,2 kg

máslo 200 g

špek vcelku a nakrájený na klínky (nebo anglická slanina nakrájená na plátky)

100 g tymián

saturejka

bobkový list

větší cibule 1 ks

mrkev 2–3 ks

menší celer 1/2 ks

petržel nebo pastinák 2–3 ks

rostlinný olej 1–2 lžíce

přírodní krupicový cukr 2–3 lžíce

běžný (lihový) ocet 1 malá sklenka

brusinková zavařenina 1–2 lžíce

plnotučná hořčice 1–2 lžíce

hovězí vývar asi 500 ml

smetana 500 ml

sůl

čerstvě namletý bílý pepř

K podávání:

brusinková zavařenina

citron

případně šlehačka

Moravské knedlíky:

polohrubá mouka 400 g

polotučné mléko 200 ml

droždí 30 g

cukr krupice 1 lžička

vejce 1 ks

sůl 1 lžička

Postup:

Očištěné maso buď prošpikujte klínky špeku nebo ho obalte plátky slaniny. Posypte ho rozemnutým kořením a to vetřete do masa. Na dno velkého silnostěnného kastrolu, který má poklici a dá se dát do trouby (nebo do pekáče s poklicí) rozložte na plátky nakrájenou oloupanou cibuli a polovinu na plátky nakrájené kořenové zeleniny, na to položte maso a vše zalijte rozpuštěným máslem.

Nádobu přikryjte a naložené maso dejte nejméně na 1 den do chladu, může být až na 3 dny. Během této doby ho občas obraťte, aby se svrchní část dostala dolů.

Troubu předehřejte na 180 °C. Z masa seškrábněte ztuhlé máslo do pekáče, maso vyndejte a opečte ho na velké pánvi s trochou oleje na vyšším stupni tak, aby se ze všech stran zatáhlo. Základ v kastrolu nebo pekáči také dejte smažit, na střední stupeň.

Do smažícího se základu v pekáči vsypte cukr a promíchávejte, až se rozpustí a začne karamelizovat. V té chvíli ho zalijte octem, promíchávejte, aby se odpařil. Vmíchejte brusinky a hořčici, pak přidejte zbylou nakrájenou zeleninu, vložte opečené maso, jemně osolte a přikrytou nádobu dejte do trouby.

Asi po 10 minutách zkontrolujte, jak se masu daří – mělo by pustit trochu šťávy. Přikryté ho pečte dál, teplotu trouby snižte na 160 °C a takto pečte 1 až 2 hodiny, podle potřeby podlévejte vývarem, aby se maso nepřipalovalo. Až bude maso měkké, nechte ho v troubě vychladnout (tzv. dojde a rovnoměrně se v něm rozdistribuují šťávy).

Maso vyndejte ze základu, zabalte ho do alobalu a nechte stranou. Základ v pekáči pečlivě rozmixujte (nebo použijte pasírovací cedník). Vmíchejte smetanu, vraťte do trouby a na mírném stupni povařte, až se omáčka dobře spojí a bude mít požadovanou konzistenci. Ochutnejte ji a případně dochuťte.

Maso nejlépe a nejúhledněji ohřejte tak, že ho nakrájíte přes vlákno na plátky a na pařáčku nahřejete s hovězím vývarem. Podávejte s knedlíky, brusinkovou zavařeninou, citronem a případně šlehačkou.

Zatímco se maso peče, připravte knedlíky: Do vlažného mléka rozdrobte droždí, přidejte cukr a špetku soli. Nechte vzejít kvásek – směs začne pěnit.

V míse promíchejte mouku s vejci a zbylou solí. Vlijte vzešlý kvásek a důkladně propracujte, aby se těsto nelepilo na vařečku. Těsto nechte na teplém místě asi 1 hodinu kynout.

Připravte si širší velký kastrol, do kterého dejte vařit vodu a postavte do něj pařák tak, aby se jeho dno nedotýkalo hladiny vody.

Vykynuté těsto rozdělte na dvě poloviny, vytvarujte do šišky a dejte vařit do páry asi na 20 minut. Do knedlíku vpíchněte špejli, abyste zjistili, zda je uvařený. Hotový knedlík krájejte na plátky.

