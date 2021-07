Nejlepší těsto na palačinky plus tip na dokonalé letní s jahodami a rybízem

Mouka, mléko, vejce. Tři ingredience, které nechybí téměř v žádné kuchyni. Když k nim dodáte sůl, trochu tuku a rozpálenou pánev, můžete vytvořit chutnou snídani nebo večeři v podobě oblíbených palačinek. Jak na ně?

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.dcerka.sk, www.recepty.cz

Palačinka

Palačinky se do našich zemí dostaly díky maďarskému hraběti Esterházy. Ten byl pověstný svým mlsným jazýčkem. Když ve Francii ochutnal jejich crêpes, pověřil svého dvorního kuchaře Francisca Palacciniho, aby zjistil, jak se lahodný dezert vyrábí. Kuchař nakonec recept získal, ale pozměnil ho podle sebe. Na pánev přidal více těsta, placku namazal marmeládou a sroloval ji do ruličky. Svět tak spatřil první palačinku. I když by se mohlo zdát, že delikatesu pojmenovat podle sebe, etymologové se přiklánějí k jiné teorii vzniku zvláštního názvu. Palaccini původně pocházel z Rumunska, kde se plochému koláči říká plăcintă. Maďaři pak toto slovo zkomolili na palascinta a my na palačinka.

Jak na dokonalé palačinky

Výrobu palačinek zvládne i kuchař-začátečník. Pokud však tento recept chcete dovést k dokonalosti, zkuste tyto vychytávky.

Prosátá mouka

Většina z nás dnes mouku většinou neprosívá, u palačinek udělejte výjimku. Předejdete tak totiž hrudkám v těstu. Stačí, když si vezmete jemné sítko a mouku jím prosejete.

Většina z nás dnes mouku většinou neprosívá, u palačinek udělejte výjimku. Zdroj: Africa Studio/Shutterstock.com

Hladké těsto

Těsto můžete vymíchat tyčovým mixérem nebo ručním šlehačem. Těstě před smažením však přístroje vyměňte za ruční metlu. Lépe zkontrolujete, zda těsto neobsahuje hrudky. Před každým nalitím na pánev ho nezapomeňte promíchat. Mouka se totiž usazuje na dně.

Těsto nechte odpočinout

Aby palačinky lépe držely pospolu, po vypracování základního těsta ho nechte cca 30 minut odležet v ledničce. Za tu dobu mouka nabobtná a palačinky budou krásně nadýchané.

Méně tuku

Palačinky nemusí plavat v oleji. Na rozpálené pánvi se připraví i s minimem tuku. Stačí tedy, když pánvičku potřete olejem pomocí mašlovačky. Poté nalijte těsto.

Dokonalé základní těsto na palačinky

Na těsto budete potřebovat půl litru polotučného mléka, 2 vejce, 250 g hladké mouky, špetku soli a olej na smažení. Mouku prosejte do mísy a smíchejte se solí. Vejce vykvedlejte v mléku. Tekutinu postupně přilévejte do mouky a ihned zašlehávejte. Vzniknout by vám mělo hladké těsto bez žmolků, které má konzistenci smetany.

Palačinky nemusí plavat v oleji. Zdroj: Africa Studio/Shutterstock.com

Pro alergiky

Máte alergii na mléko nebo jste vegani? Perfektních palačinek se nemusíte vzdát. Stačí, když použijete půl litru sójového mléka, 200 g hladké mouky, 1 PL cukru, půl čajové lžičky jedlé sody a špetku soli. Při tvorbě palačinek buďte opatrní. Bez vejce se mají tendenci trhat. Proto nechte pánev pořádně rozpálit. Těsto smažte tak dlouho, dokud se na horní straně nevytvoří bublinky, pak palačinku obraťte.

Lahodná jahodovo-rybízová náplň

Sezónní ovoce je plné vitamínů. Využijte ho i do svých palačinek. Stačí, když jahody s rybízem rozmačkáte. Polovinu dejte stranou a polovinu krátce povařte s trochou cukru. Jahodovo-rybízovým sosem palačinky přelijte a zbylým rozmačkaným ovocem je ozdobte.