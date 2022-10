Nejlepší a jediný správný recept na těsto na palačinky. Děláte je tak?

Všechno se dá připravit různými způsoby, a to i palačinky. A chcete vlastně palačinky nebo raději crêpes? Palačinky totiž nejsou francouzské palačinky, i když se zloděj receptu ve Francii inspiroval. Jaké je klasické těsto na jemné a tenoučké palačinky?

Zdroje: www.labuznik.cz, www.rexter.cz

Ukradené palačinky

Palačinky se prý dostaly do našich krajů, respektive do Rakouska Uherska díky šéfkuchaři jednoho z hrabat Esterházy. Ten navštívil francouzský dvůr a měl s sebou také svého kuchaře, aby se během návštěvy v zahraničí inspiroval. To také udělal. Jemnou placku posypanou cukrem a zakápnutou koňakem však mírně upravil.

Poměr surovin maličko pozměnil, protože konkrétní recept neznal a do hotové palačinky přidal také ovocnou marmeládu. A viola, na světě je palačinka!

Palačinky mají být jemné a tenké. Zdroj: Shutterstock.com / CheDima

Jak připravit dokonalé palačinky?

Palačinky by rozhodně měly být jemné, pokud možno mírně křupavé jen v samém kraji. Cukr se do nich určitě nemusí přidávat a rozhodně ne pokud je chcete naplnit třeba špenátem nebo sýrem a uzeninami. Což je nejen možné, ale hlavně velmi dobré.

Palačinky dělají mnozí z nás od oka. Chcete-li vyzkoušet recept, abyste viděli, zdali a jak moc se mohou palačinky od těch vašich lišit, vyzkoušejte třeba tento osvědčený klasický recept.

Palačinky se špenátem jsou vynikající. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Klasické těsto na palačinky

Na přípravu budete potřebovat 2 vejce pokojové teploty, které metličkou důkladně rozmíchejte se špetkou soli. Do směsi postupně přidávejte mouku a mléko. Na tento recept spotřebujete 140 g klasické pšeničné hladké mouky a 250 ml mléka.

Řídké těsto dobře rozmíchejte, aby bylo bez hrudek a nechejte jej v lednici odpočinout alespoň půl hodiny.

Palačinky můžete smažit na oleji, ale také na kousíčku másla. Obyčejně stačí malým kouskem másla na vidličce jen mírně pomastit pánev a hned přilít těsto. Toho dejte jen tolik, aby se stejnoměrně rozlilo do všech krajů pánvičky. Samotné smažení je pak velmi rychlé. Za chvilku bude muset palačinku podebrat a otočit. Smažení z druhé strany je ještě rychlejší. Pokud používáte jen malé množství tuku, pak není nutné odkládat palačinky na papírovou utěrku, ale rovnou je můžete vršit na sebe na talíř vedle sporáku.

Palačinky smažte jen na mírně omaštěné, skoro suché pánvičce. Zdroj: Africa Studio/Shutterstock.com

Palačinkám sluší i čerstvé ovoce

Co dát do palačinek určitě víte, nicméně i sladké palačinky můžete maličko vylepšit, když je naplníte třeba ovocem. Báječně k sobě jdou banány s medem, na začátku léta jsou do palačinek skvělé jahody a později v létě různé drobné plody jako borůvky či maliny.