Proč anglické hospodyňky pokládají toastovač na bok: Skvělé triky vás překvapí

Připravit si toast s rozteklým sýrem pomocí topinkovače? Jde to! Tímto způsobem ho dělají anglické hospodyňky, zkuste to také!

Nejsme zrovna národ, který by si připravoval toasty denně, ale pokud už má na ně člověk chuť, chce, aby stály za to. Někdo holduje „spláclým“ toastům k sobě, někdo naopak jen suchému křupavému toastu vystřelenému z topinkovače. Pro většinu lidí jsou oba pomocníci jednoduše „toastovače“, i když ve skutečnosti je toastovač určen na dva spláclé plátky toastu.

Topinkovač a super toast

Rádi si v topinkovači připravujete suchý křupavý plátek, který si poté dozdobíte dle libosti a chutě? Pomazaný čerstvým sýrem a plátkem šunky nebo vás okouzlí spíše sladká varianta s máslem a trochou džemu? Ať je to tak či tak, dobrota je to pokaždé.

Máte sem tam chuť na toast s teplým sýrem a vlastníte právě jen topinkovač? Dá se to vyřešit! Hospodyňky v Anglii, kde se toasty připravují ve velkém, radí, jak na to.

Sýr se na toustu v topinkovači během chvilky krásně zapeče. Zdroj: Shutterstock

Stačí na toast položit plátek sýra, ale pozor, neměl by přesahovat přes toast, aby teplem neokapával do přístroje, a vložit toast se sýrem do topinkovače, který jste před přípravou položili na bok. Na co si dát ještě pozor? Ano, určitě vás to napadlo také! Nenastavujte časovač na příliš krátkou dobu, aby vám toast nepřistál na zemi – a znáte to, jako naschvál by to bylo sýrem k podlaze.

Toastovač, věčná očista

Zajisté všichni budete souhlasit s tím, že toastovač je skvělá věc, ale to čištění. Seškvařený sýr, tuk ze šunky, i zčernalý samotný toast. Nepřidělávat si práci a sýr do toastu nedat? To si ho raději neuděláte vůbec, protože sýr je většinou ten hlavní „kápo“ toastů. A také nejraději dělá svinčík a vyteče ven. Dokonce se někdy vyvalí ven nejen z toastu, kde znečistí vnitřní povrch toastovače, ale občas si najde cestu ven i ze samotného přístroje. Následné drhnutí, ale opatrné (abyste plochu nepoškrábali), vás čeká po každém použití.

Tousty zapečené se sýrem jsou vynikající snídaně či večeře. Zdroj: Shutterstock

Nepsali bychom o tom takto sáhodlouze, kdybychom neměli tip, jak čištění předejít. Opravdu to jde! Před vložením toastu dejte do přístroje pečicí papír a toast poté přikryjte peřinkou – opět z pečicího papíru. Tento způsob vás zbaví nadbytečné práce, ale má i své mínus. Kůrka nebude až tak krásně křupavá a tu mnoho lidí na toastech miluje nejvíc.

Dalším tipem jsou kuchyňské jednorázové utěrky. Jestliže vás vychytávka s pečícím papírem nezaujala, opečte si toasty dle libosti, vytáhněte toastovač ze zásuvky a dovnitř místo toastů připlácněte alespoň tři kusy jednorázových utěrek potřísněných vodou. Nechte působit delší dobu, poté většinou odmočenou špínu stačí jen setřít.

