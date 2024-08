Tousty jsou oblíbenou snídaní všude na světě. Co ale, když zrovna nemáte k dispozici toustovač? Podívejte se, jak si snadno můžete za 5 minut udělat křupavé tousty i bez toustovače.

Křupavé tousty nasladko či naslano jsou oblíbenou snídaní po celém světě. Je to zkrátka klasika, která nikdy nezklame. Jenže co dělat, když jste například na dovolené, nebo se vám zrovna rozbil toustovač? Pokud jej zrovna nemáte k dispozici, nezoufejte, tousty lze udělat snadno a rychle i bez něj. Podívejte se, jak si můžete udělat křupavé tousty za 5 minut. Je to velice jednoduché.

Zdroj: Youtube

Jak udělat tousty bez toustovače

Naštěstí existuje mnoho možností, jak si připravit křupavý toust i bez použití toustovače. První možností je si ho udělat v troubě. Můžete použít klasické nastavení pečení. Jako první předehřejte troubu na 200-204 stupňů celsia.

Čím vyšší bude teplota, tím rychleji se váš toust udělá. V tomto případě jej nechte opéct z každé strany 4 až 5 minut. A máte křupavý toust hotový.

Jakmile budou tousty z vaší trouby hotové, připravte si své sladké či slané ingredience a vychutnejte si snídani.

Pokud máte troubu s nastavením grilování, máte vyhráno. Použijte toto nastavení a troubu předehřejte na 260 stupňů celsia. To způsobí, že váš toust bude z vrchu extrémně křupavý, zatímco zevnitř zůstane krásně měkký.

Toto nastavení také značně urychlí opékání vašeho toustu, což znamená, že bohatě stačí, když ho necháte opékat 2 minuty na každé straně. Voilá! Za 4 minuty je křupavý toust na světě.

Opékání toustu na pánvi

Pokud nemáte k dispozici ani toustovač, ani troubu, stále nemusíte klesat na mysli. Pánev také skvěle poslouží k přípravě lahodného a křupavého toustu. Jako první pánev zahřejte na středně vysoký stupeň. Následně ji pokapejte olejem, nebo na ní rozpusťte trochu másla.

Dejte toustový chléb na pánev a nechte jej minutu vařit. Vezměte si špachtli a zkontrolujte, jestli je spodní část toustu dostatečně hnědá. Zvedněte ho a podívejte se, jestli není potřeba přidat máslo či olej. Poté toust otočte a opakujte postup. A máte hotovo, můžete servírovat.

