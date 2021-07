S Třešňová bublanina podle našich babiček. Nejlepší klasický recept

Třešňová bublanina je lahodná buchta, která do české gastronomické kultury neodmyslitelně patří. Jak ji udělat, aby byla krásně nadýchaná? Inspirujte se receptem našich babiček.

„Zhubla, zhubla, zhubla Nina, potom přišla bublanina, bublaninu s třešněma Nina ráda děsně má." To zpívají Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř v oblíbené písničce Zhubla Nina. Bublanina k nedělní kávě nebo na pondělní snídani jednoduše patří. Vždyť i paní Mráčková ve slavné komedii Jak utopit doktora Mráčka vykouzlila z pytlíku s ušima a sladkého ovoce legendární sladkou tečku.

Třešně do bublaniny prostě patří. Zdroj: Damian Lugowski/Shutterstock.com

Bublanina

Bublanina je třená buchta, která se nejčastěji připravuje s třešněmi. Oblíbená je však také s rybízem, švestkami, jahodami nebo borůvkami. Svůj název získala díky tomu, že těsto při pečení probublává, obklopí ovoce a vytvoří nadýchanou strukturu. Bublaninu zvládnou i začínající hospodyňky. Jen by si měly dát pozor, aby byly třešně dobře vypeckované. Pokud máte větší ovoce, můžete je lehce obalit v mouce. Zabráníte jim, aby díky své váze klesly na dno.

Jak udělat třešňovou bublaninu

Třešňová bublanina se většinou peče na plechu. Podíl ovoce a těsta je tak vyvážený.

Na jeden plech budete potřebovat:

2,5 hrnku polohrubé mouky, 3/4 hrnku rozpuštěného másla, 3 vejce, 1 hrnek cukru krupice, 1,5 hrnku mléka, 1 kypřící prášek, kůru z 1/2 citronu, špetku soli a vypeckované třešně

Třešňová bublanina se většinou peče na plechu. Zdroj: istetiana

Třešňová bublanina postup

Začněte nejdůležitějším krokem. Celá vejce vyšlehejte s máslem a mlékem. Můžete použít ruční šlehač nebo metličku. Měla by vám vzniknout světle žlutá nadýchaná pěna. V druhé misce smíchejte mouku, cukr, kypřící prášek, kůru z citronu a sůl. Do suché směsi opatrně přilijte vyšlehaná vejce s máslem a mlékem a zamíchejte, aby se obě dvě části dokonale propojily a těsto bylo bez hrudek. Pak ho stačí nalít na plech vymazaný máslem a posypaný moukou nebo vyložený pečícím papírem. Na povrch položte třešně a plech vložte do trouby vyhřáté na 180 °C. Pečte dozlatova cca 25 minut.